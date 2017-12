Knuffeldeken als troost voor zieke kinderen

Wat geef je aan kinderen die het moeilijk hebben als gevolg van een ziekte of een grote verandering in hun leven? Een knuffeldeken of een knuffel. De vrouwen achter het initiatief Knuffeldekens, een netwerk van vrijwilligers door het hele land dat sinds 2014 bestaat, haken knuffeldekens, kussens en knuffels voor kinderen „die wel wat extra liefde, knuffels en warmte kunnen gebruiken.”

Via een besloten groep op Facebook staan de ruim 180 vrouwen met elkaar in contact. Anneke van Egdom uit Hilversum, samen met Fran Bon Vielvoije beheerder van de Facebookgroep: „Mensen kunnen bij ons een knuffeldeken of een knuffel aanvragen voor een kind dat het moeilijk heeft. Dat hoeft niet alleen te gaan om een ziekte, het kan bijvoorbeeld ook dat een kind een van zijn ouders heeft verloren.”

Zo heeft de groep vrouwen onlangs drie dekens gemaakt voor de kinderen van een overleden vrouw. „Voor haar sterven heeft ze zelf bij ons een deken aangevraagd, zodat de kinderen een troostdeken zouden hebben als ze er niet meer was.”

Iedere vrijwilliger in de groep haakt voor een deken vierkantjes van 20 bij 20 centimeter. Die worden later aan elkaar vastgemaakt. „Op deze manier zit er van meerdere mensen iets in één deken.” Als een kind liever een andere deken heeft –bijvoorbeeld in één kleur of met een print– kan deze ook gemaakt worden.

Ook voor kinderen die veel naar het ziekenhuis moeten kan een deken of een knuffel houvast bieden. Ze nemen de deken mee naar elk ziekenhuisbezoek. „Daarnaast maken we zorgpopjes, dat zijn knuffels die een rits hebben op de plaats van hun mond. Een kind kan zijn zorgen op een papiertje schrijven en dat papiertje vervolgens in de knuffel doen. We merken dat dit helpt bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen.”

Bij een ziek kind maken de vrouwen ook altijd een knuffel voor de broertjes en zusjes in het gezin. „De aandacht gaat logischerwijs vaak uit naar een ziek kind, maar wij vinden het belangrijk dat hun broertjes of zusjes ook wat krijgen.”

Deelname aan het initiatief is vrijwillig. Iedereen die graag haakt of breit, kan meedoen met de groep. „Zo is het voor mij ook begonnen”, zegt Anneke van Egdom. „Ik haak graag, maar mijn hele omgeving was al voorzien van spullen. Toen zag ik deze groep voorbijkomen op Facebook. Op deze manier kan ik mijn hobby uitoefenen en het is ook nog eens voor een goed doel.” De enige voorwaarde is dat je als deelnemer meedoet. Soms komt er namelijk een noodoproep binnen, bijvoorbeeld voor een kind dat ernstig ziek is. „Gelukkig hebben we een vaste kern mensen die snel kunnen helpen.”

De vrouwen krijgen vrijwel altijd enthousiaste reacties binnen van kinderen. „Ze zijn zo trots op de deken dat ze hem overal mee naartoe nemen. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

>>knuffeldekens.nl