Jenneke Wolvers: Als één kind ‘iets’ heeft, hebben ze er allemaal mee te maken

Van zijn broer ligt er een vuistdik dossier in de kast, maar hij heeft niks bijzonders. Dat geldt ook voor zijn zus. De rapporten zijn goed, de oudergesprekken ontspannen en ze liggen prima in de groep. Ondertussen gaat de meeste aandacht echter naar hun broer. Want die ‘heeft iets’…

Hoe ga je als ouders om met de verschillende kinderen in je gezin, als er één is die bijzondere aandacht vraagt? Hoe maak je tijd vrij en wat doe je om energie te sparen, zodat ook de ‘brussen’ échte aandacht krijgen? Mariska Dijkstra spreekt erover met Jenneke Wolvers. Moeder van negen kinderen en stafmedewerker van ‘Op weg met de ander’. Een vereniging die zich inzet voor mensen met een beperking. Jenneke weet uit ervaring wat het is als kinderen bijzondere aandacht vragen. In deze Podcast laat zij zien hoe de zorg voor een broer of zus die ‘anders’ is, de andere gezinsleden kan vormen voor het leven.

In dit tweede seizoen van 'Bij ons thuis' betrekken we jou als luisteraar graag bij de uitzendingen. Heb jij een vraag over 'bidden met kinderen', 'sfeer in het gezin' of vraag jij je af of je moet kiezen voor de mening van 'school' of 'je kind' als er problemen zijn?

