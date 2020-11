Jacobien van Willigen over gedoe met school

Soms zie je het aan hun gezicht als ze thuiskomen. Er komt gedoe met school. Je zoon of dochter voelt zich onrechtvaardig behandeld en dat komt eruit. Als een stortvloed. Even later belt een docent, die heeft een heel andere visie op wat er die schooldag gebeurde. Wie geloof je?

Op welke manier blijf je in verbinding met kind èn school? Jacobien Van Willigen-van Beijnum is directeur Zorg bij de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap. Als moeder heeft zij echter ook te maken met school. Zij zou nu assertiever zijn dan toen de oudsten jonger waren. Een verstoring in de driehoek kind, ouders en school verhindert volgens Jacobien namelijk groeimogelijkheden voor leerlingen. Hoe voorkomen we dit? Welke routes ziet Jacobien naar goed stromend contact tussen thuis en school? Daarover spreekt zij met Mariska Dijkstra, in aflevering 5 van de opvoedpodcast ‘Bij ons thuis’.

Luister de podcast:



In dit tweede seizoen van 'Bij ons thuis' betrekken we jou als luisteraar graag bij de uitzendingen. Heb jij een vraag over 'bidden met kinderen', 'sfeer in het gezin' of vraag jij je af of je moet kiezen voor de mening van 'school' of 'je kind' als er problemen zijn?

