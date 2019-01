Hoop gloort voor werkloze met opzichtige tatoeage

Hun opvallende tatoeage bemoeilijkt de zoektocht naar een baan. Maar ze hebben het geld niet om de inktprent van hun lijf te laten halen. Voor die werklozen gloort er hoop. Stichting Spijt van Tattoo biedt hun vanaf deze maand gratis laserbehandelingen. Op voorwaarde dat de spijtoptanten praten met een cultuurvorser en documentairemakers.

Vader baalt. Bij het schoolhek, wachtend op zoonlief, voelt hij de blikken in zijn nek branden. Pa zit onder de tatoeages. Gekkigheid uit zijn wilde jaren. Maar nu? Asociaal, vindt hij al die woeste inkttekeningen in zijn nek.

„Mensen kunnen veel spijt krijgen van een tattoo en zich daardoor zielsongelukkig voelen”, zegt Andy Han (56), die met het voorbeeld van de vader bij het schoolhek op de proppen komt. Samen met zijn vrouw Dex (42) runt hij in Rotterdam een tattoo- en laserpraktijk. Onlangs richtte Han de stichting Spijt van Tattoo op. Die wordt eind deze maand officieel gelanceerd op de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Nek

De stichting helpt werklozen gratis van hun tatoeages op hun gezicht, handen en nek af. Voorwaarde is dat deze mensen zelf het geld niet hebben voor zo’n honderden euro’s kostende laserbehandeling. Inmiddels meldden zich meer dan 170 gegadigden.

Initiatiefnemer Han zag afgelopen jaren het aantal tatoeages hand over hand toenemen. Inmiddels zou ongeveer één op de tien Nederlanders een tattoo hebben. Niet alleen motormannen en zeebonken laten allerlei afbeeldingen op hun lichaam zetten. Ook studenten, dominees en politici zetten die stap. Inspiratie vinden ze vaak bij sporters of tv-sterren die een tattoo lieten zetten. ,,Vroeger waren het kleine tattoos, nu laten mensen soms hun hele arm of hun hals en gezicht tatoeëren”, zegt Han.

Steeds vaker ziet hij de schaduwzijden van die trend. „Jongeren denken dat tattoos overal zijn geaccepteerd, maar dat is niet zo. Mensen met een heel kunstwerk in hun nek of op hun wang zullen minder snel een baan vinden. Zeker als dat een representatieve functie is.”

Het is geen kleinigheid om een tatoeage weg te laten halen. Grofweg kost het verwijderen van een tattoo tien keer zo veel als het aanbrengen ervan. Meer dan 1000 euro ben je zo kwijt aan een reeks laserbehandelingen. Die nog flink pijn kunnen doen ook. De behandeling smeert zich vaak uit over een paar jaar.

Geen dubbele agenda

Hoewel de laserbehandelingen voor de werklozen gratis zijn, vraagt de stichting wel een wederdienst. De deelnemers dienen mee te werken aan een documentaire die aan scholieren wordt vertoond. „Via die documentaire willen we jongeren ervan doordringen dat het nogal wat is om je te laten tatoeëren op zichtbare plaatsen. Als je in een gekke bui je haar paars verft, kun je je kapsel eenvoudig weer in oude staat herstellen. Maar van een tattoo ben je niet zomaar af.”

Verder zullen de spijtoptanten mee moeten werken aan een onderzoek van prof. dr. Henri Beunders, die aan de Erasmus Universiteit hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie is. De cultuurvorser wil dit jaar het boek ”Optocht der tattoos. De jacht op een betekenisvol bestaan” publiceren.

De opkomst van de tatoeages in alle lagen van de bevolking heeft alles te maken met de „totale individualisering” van de samenleving, zegt Beunders. „Mensen vinden dat ze recht op aandacht hebben. De tattoo is het toppunt van artistieke individuele expressie. Het verlies van de hond wordt vastgelegd op de huid. Doordat veel mensen geen religie meer aanhangen, voelen ze zich haast zweven. Een tatoeage geeft enig houvast. Mensen hebben zelfs behoefte pijn van het aanbrengen van zo’n tattoo te voelen.”

Met de groei van de schare getatoëerden stijgt ook het aantal burgers dat weer af wil van de inktafdruk. „In Amerika heeft naar schatting een derde van de mensen spijt van een of meer opzichtige tattoos.”

De redenen lopen uiteen. „Iemand heeft geen relatie meer met Kees, en laat de naam weghalen. Een moeder begint het storend te vinden dat ze de naam van haar dochtertje, zeg Lotje, in haar nek heeft laten zetten. Omdat iedereen denkt dat de vrouw met die tattoo zélf zo heet.”

Dubbele agenda

Zit er wellicht een commercieel tintje aan de actie van Andy Han om werklozen gratis laserbehandeling te bieden? Weten toekomstige spijtoptanten met geld zijn tattooshop in Rotterdam nu beter te vinden? ,,Ik heb geen dubbele agenda, al zijn extra klanten natuurlijk altijd welkom”, reageert Han.

,,Voor de lancering van de stichting is bewust de Erasmus Universiteit in Rotterdam gekozen en niet mijn bedrijf. Ja, als mensen op mijn naam googelen komen ze snel genoeg bij mijn bedrijf terecht. Maar ik ben echt uit maatschappelijke betrokkenheid met stichting Spijt van Tattoo begonnen. Anderen doen vrijwilligerswerk in een dierenasiel of een bejaardenhuis.”

„Spijt van occulte tatoeage”

Veel spijt heeft Doortje Bijlenga (41) uit Zwolle van de tatoeage die ze in 2000 op haar lies liet zetten. Sinds enkele jaren probeert ze de afbeelding van sterrenbeeld Schorpioen van haar lijf te krijgen.

Nadat Bijlenga, moeder van twee zoons, in 2008 „echt tot geloof” kwam, werd de tatoeage haar een doorn in het oog. Hoewel de 7 centimeter grote afbeelding voor de buitenwereld niet te zien is, wilde ze er toch van af. „Sterrenbeelden hebben met toekomstvoorspelling te maken. Het is occult”, zegt de evangelische Bijlenga.

Sinds 2014 probeert ze de tattoo weg te krijgen. Inmiddels heeft ze zo’n twintig pijnlijke laserbehandelingen achter de rug en is ze 1500 euro lichter. En nog zijn de contouren van „de voorpoten van de schorpioen” zichtbaar. Binnenkort hoopt ze via enkele afrondende sessies het beest definitief van haar lijf te verjagen.

Voor haar is iedere tattoo nu taboe. „Ik begin er nooit meer aan. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Daar moeten we zuinig op zijn.” Ze zal geloofsgenoten die bijvoorbeeld een kruisje laten zetten niet veroordelen, maar prakkizeert er zelf niet over. „Ik wil op een andere manier het Evangelie brengen.”