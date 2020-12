Hoe houd je alle ballen in de lucht? Eenvoudig leven met Teunie Luijk

Als moeder van een groot gezin, kom je handen tekort. Daar weet Teunie Luijk alles van, toch maakt zij geen gehaaste indruk. Een bedrijvige moeder, die praktische levenservaring deelt met haar volgers. Waarbij blijkt dat deze drukke moeder dagelijks ruimte maakt voor stille tijd.

Teunie wist het opvoeden van haar kinderen de afgelopen jaren te combineren met het onderhouden van een populaire blog, het houden van bijen en het verzorgen van kookworkshops.

Blijkbaar lukt het Teunie om veel ballen in de lucht te houden, mede dankzij haar kinderen. Wat is haar geheim, waardoor ze het volhoudt? Komt dit omdat ze elke ochtend om vijf uur opstaat? Mariska Dijkstra-Wolters spreekt met Teunie over eenvoudig leven, het managen van taken en zij vraagt haar om advies voor thuis. Welke praktische tips heeft Teunie voor Mariska en andere moeders?

Luister de podcast:



