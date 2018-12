Haringhappers in brons op Katwijkse boulevard

Bronsgieter Hans Beylaert uit Waardenburg is de afgelopen maanden druk geweest met het maken van ”Maatjes”, een kunstwerk voor op de Katwijkse boulevard. De vijf haringhappende kerels meten ruim 2 meter en wegen samen meer dan 800 kilo.

Wat hebt u precies gemaakt?

„”Maatjes” is een kunstwerk van Gerard Brouwer, een Katwijkse beeldhouwer. Ik ben alleen maar de bronsgieter, de gelukkige die dit mag maken. In 2017 overleed Brouwer aan de gevolgen van ALS. Veel te jong, hij was nog maar 65 jaar oud. Ik heb veel van zijn beelden gegoten. Beeldhouwers en bronsgieters hebben een nauwe samenwerking.

Als kunstenaars een beeld bij mij aanleveren, komen ze hier vaak wel om de twee weken een keer kijken naar de vorderingen in de werkplaats. Op deze manier had ook ik een goede band opgebouwd met Brouwer.”

Hoe gaat dat brons gieten in z’n werk?

„Het beeld ”Maatjes” had Brouwer geboetseerd in was. Het was zo’n 60 centimeter hoog. Vormgever Dick Aerts vergrootte het vervolgens uit. Dat Brouwer de kunst machtig was, blijkt uit het feit dat ook bij uitvergroting de proporties perfect klopten. Daarna maak ik hier in de werkplaats eerst in een rubbervorm een negatieve afdruk. Ook maak ik een steunvorm van carbon. Daar maak ik met klei een vorm omheen en een vorm erin. Als die klei hard wordt, noem je dat een chamotte. In de lege ruimte tussen de negatieve en de positieve vorm giet ik de brons. Om het te kunnen gieten moet de brons op een temperatuur van 1200 graden Celsius zijn. Zo’n kunstwerk is dus niet massief.”

Waarom wordt het beeld in Katwijk geplaatst?

„Het is een eerbetoon aan Brouwer, die er woonde. Zijn vrouw Linda en zijn zonen wonen er nog steeds. Vrijdag, als het beeld wordt onthuld, zal het een bijzondere dag voor hen zijn. Zij hebben zo een prachtige herinnering aan hun man en vader. Verder is Katwijk de bakermat van de haringvisserij, het beeld hoort er echt thuis.”

Is brons goed bestand tegen zeewind en schurend zand?

„Ja, brons kan alles hebben. Het zal honderden jaren duren voor het beeld aan slijtage gaat lijden. Het is prima als het door zout en zand wordt gestraald. Het zal heel snel mooi zachtgroen worden. Wat zal dat mooi zijn, met de zee en de ondergaande zon op de achtergrond.”

Het beeld staat nu nog bij uw werkplaats in Waardenburg.

„Woensdag wordt het vervoerd en geplaatst. De vrachtwagen van Van de Lagemaat uit Everdingen staat hier om 7.00 uur op de stoep. Zij hebben al veel van mijn beelden vervoerd. Op de boulevard in Katwijk wordt het op een betonnen sokkel geplaatst. Het wordt met roestvrijstalen buizen in het beton verankerd. Dat is niet alleen tegen storm, maar ook om diefstal te voorkomen.”

