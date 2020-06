Haagse wake vraagt aandacht voor problematiek van vluchtelingen

Een Armeens gezin kreeg er maandenlang kerkasiel. Deze zaterdag begint in het Haagse buurt-en-kerkhuis Bethel –vanwege coronamaatregelen digitaal– een 24-uurswake waaraan diverse voorgangers meewerken. „We willen aandacht vragen voor de urgente problematiek van vluchtelingen.”

„Een humaan vluchtelingenbeleid en een menswaardige behandeling van vluchtelingen zijn nergens vanzelfsprekend. Altijd weer moet daarvoor aandacht worden gevraagd.” Zo motiveren onder andere de protestantse gemeente Den Haag en Stek, stichting voor kerk en stad, de wake die om 12.00 uur in Bethel begint en 24 uur duurt.

Het gezin Tamrazyan kreeg op deze locatie 97 dagen onderdak om uitzetting naar Armenië te voorkomen. Op 30 januari 2019 werd het kerkasiel beëindigd, nadat duidelijk werd dat het gezin vanwege een kinderpardonregeling in Nederland mocht blijven.

Diverse destijds betrokken personen en instanties besloten vanaf nu jaarlijks rond Wereldvluchtelingendag een 24-uurswake in het buurt-en-kerkhuis te houden. Vanwege de coronamaatregelen is die deze keer alleen via een livestream te volgen. Het thema is ”Kinderen eerst!”

Onzekerheid

„Tijdens het kerkasiel hebben we drie maanden een voortdurende viering gehouden. Het leek ons goed dat elk jaar weer een keer op te pakken”, zegt Stek-directeur ds. Derk Stegeman. Het thema ”Kinderen eerst!” lag voor de hand omdat het destijds over een kinderpardon ging. „Veel kinderen waarvoor toen aandacht werd gevraagd, zitten nog steeds in onzekerheid. Daar komen nu de discussies bij over de kinderen in vluchtelingenkampen op Lesbos.”

De organisatoren staat geen conreet doel voor ogen dat ze willen bereiken. „Het gaat om waken en bidden, aandacht vragen voor de urgente problematiek van vluchtelingen, ook in ons deel van de wereld. Ik hoop dat de wake eraan bijdraagt dat kerken zich in toenemende mate bezighouden met deze thematiek. Als de meest kwetsbaren van de wereld bij ons aan de deur kloppen, moeten we ons daartoe verhouden.”

Het programma bevat korte vieringen waarin voorgangers uit diverse kerken voorgaan, evenals een rabbijn. Tussendoor zijn er interviews met mensen die bijvoorbeeld via Kerk in Actie of VluchtelingenWerk bij het thema betrokken zijn. Een van de onderdelen waarnaar ds. Stegeman het meest uitkijkt is een gesprek met Bert van Alphen, de Haagse wethouder voor sociale zaken en integratie. „Ik ben blij dat hij in deze context het gesprek met ons wil aangaan.”

Profeten

Ds. Bert Karel Foppen, predikant van de hervormde wijkgemeente Bethlehemkerk te Den Haag, verzorgt van 23.15 tot 24.00 uur een viering. „Ik vind het belangrijk dat we als kerk niet wegkijken wanneer het gaat om thema’s die met sociale gerechtigheid te maken hebben. Profeten in het Oude Testament, zoals Amos, vroegen daar relatief veel aandacht voor”, zo motiveert hij zijn deelname.

De predikant wil geen politiek statement maken, maar zal vanuit Mattheüs 25 iets naar voren brengen over het belang van zorg voor vluchtelingen. „Er mogen geen bezoekers komen, maar ik mag wel een organist/pianist meenemen. We gaan uit de Bijbel lezen, bidden en we zingen een psalm en een gezang.”

Door zijn bijdrage wil ds. Foppen ook zijn gemeenteleden bepalen bij het thema vluchtelingen. „Het staat relatief ver bij veel mensen vandaan. Als predikant voel ik me geroepen om de nood van de wereld in voorbede en liturgie de gemeente in te dragen. Daarbij is het soms nodig om zelf in de modder te gaan staan, Psalm 130 te zingen, te roepen tot God en te bidden om de wederkomst. Mijn gebed tijdens de wake zal ook uitlopen op het maranatha: Kom, Heere Jezus.”