Genoten van het sleutelen en het rijden op een oude motor

Conno Bochoven

Een originele Indian Scout Pony motorfiets uit 1931: dat is iets bijzonders. Geert Kooi uit Strijen rijdt er al ruim 60 jaar mee. Duizenden kilometers gleden onder hen door, maar de leeftijd van de berijder gaat tellen.

Het besluit om te stoppen is inmiddels genomen. „De Hoeksche Waard raakt een bijzondere motorfiets kwijt”, zegt Kooi.

Om wat voor motor gaat het en hoe bent u er aan gekomen?

„De Indian is een legendarisch Amerikaans motormerk. Er zijn over de hele wereld Indian Motor Clubs waar motorfanaten hun liefde voor dit merk delen, tips en ervaringen uitwisselen en samen op pad gaan. Ik woonde vroeger in de buurt van Alkmaar en kwam altijd bij een handelaar. Op mijn 18e vroeg ik of hij een motor voor me te koop had. Het werd een DKW RT uit 1938. Na het nodige sleutelwerk viel het resultaat echter zwaar tegen. Ik bracht de motor terug. De man had toen deze Indian staan en dié wilde ik heel graag kopen. Dat was november 1959.”

Meteen gierend wegscheuren?

Kooi, lachend: „Nou nee, de motor reed op dat moment voor geen meter. Ik ben er lopend aan de hand mee naar huis gegaan. Er moest veel aan gebeuren, maar dat wist ik vooraf. Ik heb geleerd voor automonteur en heb de motor helemaal opgeknapt. Als je motorrijdt, moet je goed kunnen sleutelen of een dikke portemonnee hebben. Het onderhoud ben ik al die jaren blijven doen, de motor is in perfecte staat. Het wordt wel lastiger onderdelen te vinden. Het merk is al sinds 1953 failliet.”

Nooit brokken gemaakt?

„Zelfs bij benadering kan ik niet zeggen hoeveel kilometer er mee gereden is, maar het moeten er vele duizenden zijn. Zonder grote ongelukken. Hoewel, meteen in het begin, op weg naar de keuring nota bene, ging ik onderuit op de natte kinderkopjes. Dat kostte me een voorvork.”

En toen het besluit om te stoppen.

„Op de laatste clubvergadering heb ik het meegedeeld. Een moeilijke beslissing, dat begrijp je. Het is een soort kind van je, maar gezien mijn leeftijd –ik ben 79– is het verstandig. Van dit type motorfiets zijn er maar weinig gemaakt. De liefhebbers verdrongen zich zo ongeveer om de Indian over te nemen. In principe is er een deal met iemand uit Brabant. Maar we doen het rustig aan, geen haast. Ik moet er even naar toe groeien. De kick van het sleutelen en het rijden, ik heb er zo van genoten. Het afscheid gaat me zeer aan het hart. Dat is toch logisch?’

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws