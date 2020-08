Gedragsregels voor wie niet zonder telefoon kan

”Smartphone etiquette. 125 gouden gedragsregels die je zou moeten kennen voor het gebruik van je mobiel”. Dat is de veelzeggende titel van het jongste boek van fysiotherapeut Marloes de Haan. Zaterdag is de boekpresentatie.

„Voel je stress of raak je zelfs in paniek als je je telefoon vergeten of kwijt bent? Ligt je telefoon naast je op tafel? Ga je meteen je mobiel checken als je een tijdje buiten bereik geweest bent of niet hebt kunnen kijken?” Zomaar enkele vragen waar ”Smartphone etiquette” mee begint. Wie de meeste vragen met ja beantwoordt, lijdt waarschijnlijk aan nomofobie (afgeleid van ”no mobile phobia”), een overmatige angst voor het niet continu bereikbaar zijn via een mobiele telefoon.

De gevolgen van nomofobie zijn niet mis. Het boek somt er een scala aan op: constante gevoelens van onrust en stress, eenzaamheid, lagere productiviteit, slechter slapen, lichamelijke klachten zoals schouder- en nekpijn, sociale problematiek en overlijden. Ja, ook dat laatste. Het gebruik van de smartphone in het verkeer heeft al veel dodelijke ongelukken veroorzaakt, schrijft De Haan. Minder bekend is dat er wereldwijd honderden mensen zijn overleden door het maken van een selfie in een gevaarlijke situatie. Ook zijn er gevallen bekend van mensen die zijn geëlektrocuteerd terwijl ze in bad lagen met de smartphone aan de oplader.

De Haan roept niet op de smartphone in de ban te doen. Daarvoor vindt ze het apparaat te handig. Sterker nog, ze is er, zo schrijft ze, zelf verslaafd aan. Wel vindt ze het belangrijk dat lezers er op een bewuste manier mee leren omgaan. Kijk niet op de smartphone als je in gesprek bent met iemand, adviseert De Haan.

Een ander advies: deel niet alles wat je meemaakt à la minute met de wereld. „Geniet van het moment. Laat een gebeurtenis niet verloren gaan omdat je er meteen een tweet, Facebookbericht of wat dan ook over wilt verspreiden.”

Reageer niet de hele dag op berichten, maar bundel dat op één moment van de dag. Dat is effectiever en levert veel tijd op, stelt De Haan.

Stop met alles op de foto zetten. „Sommige mensen willen werkelijk de hele mikmak van wat ze meemaken of zien bewaren door er een foto of film van te maken. Alsof je een digitaal dagboek maakt. Vertrouw op je eigen geheugen. Niet alles hoeft te worden vastgelegd. Bedenk eens serieus hoe vaak je naar die foto’s en films kijkt en wat je ermee doet. Is dat alle energie waard?”

Een laatste voorbeeld uit de 125 tips: maak geen verkering uit per tekstbericht of appje. „Het is respectloos en geeft een ander geen mogelijkheid om op een gewone manier te reageren. Doe dit dus nooit. Wees dapper en vertel het mondeling, terwijl je bij iemand bent.”