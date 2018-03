Gebruiker kledingbank: Ik ben de schaamte voorbij

Gratis kleding, schoenen en huishoudelijk textiel voor mensen die het niet breed hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat is het idee achter de kledingactie van de Kledingbank Zeeland. De organisatie voorziet jaarlijks zo’n 2000 mensen uit heel Zeeland van gratis kleding. Mensen met een uitkering krijgen twee keer per jaar via de gemeente Reimerswaal een uitnodiging om te komen kijken.

Christianne van ’t Westende (55) uit Hansweert maakt sinds 2014 gebruik van het initiatief. Ze zit al een aantal jaren af en aan in de bijstand. „Maar ik blijf zoeken naar een baan, ik geef niet op. Tussendoor doe ik veel vrijwilligerswerk.” Ze is onder andere werkzaam in de ruilwinkel in Goes, lid van vier commissies van de plaatselijke rooms-katholieke kerk en mantelzorger voor drie mensen.

Van ’t Westende vond het in het begin moeilijk om in te gaan op de uitnodiging voor de kledingbank. „Je wilt graag alles zelf kunnen doen, het liefst met zo min mogelijk hulp van anderen. Er komt toch een gevoel van schaamte bij kijken.”

Inmiddels heeft ze daar geen last meer van. „Een goede vriend vertelde me: Je moet één ding onthouden: het wordt je aangeboden, je mag er gebruik van maken. Jij hebt er ook niet om gevraagd om in de bijstand te zitten en bovendien doe je veel vrijwilligerswerk en geef je op die manier iets terug. Toen is de knop bij mij omgegaan.”

Marisca van der Rande, coördinator van het sorteercentrum van de Kledingbank Zeeland, herkent dit schaamtegevoel. „Er zijn meer mensen die het lastig vinden om gratis kleding te komen uitzoeken. Ze duiken weg achter de voordeur en proberen het allemaal zelf op te lossen. Maar dat hoeft helemaal niet, we zijn op de wereld om elkaar te helpen. Het is ook onze Bijbelse opdracht.”

De organisatie krijgt veel kleding binnen van mensen. „Er zitten prachtige spullen tussen”, zegt Van ’t Westende. „Het afgelopen najaar had ik dringend een nette winterjas nodig. Ik heb een grote maat, dus het is best lastig om goede spullen te vinden. Bij de kledingbank kreeg ik een prachtige jas van Ulla Popken, best een duur merk. Hij zag er nog als nieuw uit. Daar ben ik dan zo blij mee. Als je iets moois aanhebt, sta je gelijk anders. Je loopt rechter.”

Ze wil de vrijwilligers van de organisatie dan ook een groot compliment geven. „Het is altijd druk, maar ze nemen toch de tijd voor je. Als je ziet hoeveel moeite ze doen om mooie en goede kleding voor je uit te zoeken. Dat ontroert me.”

De eerstvolgende actie van de kledingbank vindt plaats op woensdag 21 en donderdag 22 maart. Van ’t Westende wilde als bedankje –net als vorig jaar– meehelpen met de organisatie, maar deze keer gaat dat helaas niet lukken. „Ik zit als vrijwilliger op het stembureau. Maar volgend jaar ben ik weer van de partij.”

>>kledingbank-zeeland.nl