Financieel zakboekje Mezzo zet regels op een rij

Mezzo presenteerde eind vorige week het ”Financieel zakboekje 2017”. Met deze uitgave hoopt de landelijke vereniging „die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander” de regeldruk op financieel gebied te verlichten. Tachtig procent van alle zorg in Nederland wordt volgens Mezzo thuis gegeven. Daarvoor zetten zich zo’n 4 miljoen mensen in.

Het woud aan regels voor mantelzorgers is groot, weet Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mezzo. Gemiddeld zijn zij volgens haar drie uur per week bezig met het invullen van formulieren en het regelen van zaken. Dit blijkt onder andere uit het feit dat verreweg de meeste vragen die telefonisch bij de Mezzo Mantelzorglijn binnenkomen, over financiën gaan. „Vaak hebben mensen als gevolg van ziekte meer zorgkosten en is hun inkomen gedaald.”

Hoogendijk is blij dat Mezzo iets voor mantelzorgers kan betekenen met de bundeling van vragen op financieel gebied. Tegelijkertijd geeft de uitgave haar een dubbel gevoel. „Deze wegwijzer zou niet nodig moeten zijn.”

De uitgave (4,95 euro voor leden, 6,49 euro voor niet-leden) biedt een overzicht van de regelingen die van invloed zijn op de financiële situatie van mantelzorgers. Aan bod komen onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning, het persoonsgebonden budget, het bezwaar maken tegen inkomensafhankelijke huurverhoging, zorgverlof en mantelzorgwaardering. De onderwerpen zijn ondergebracht in de hoofdstukken Zorg, Wonen, Werk, Uitkeringen, Tegemoetkomingen, Reis- en parkeerkosten, Belastingen, Verzekeringen en Ondersteuning.

Om aandacht te vragen voor de regeldruk van mantelzorgers overhandigde de directeur van Mezzo een exemplaar van het ”Financieel zakboekje 2017” afgelopen week aan Tweede Kamerlid Hermans, woordvoerder langdurige zorg van de VVD. Hermans onderstreepte op haar beurt dat mantelzorgers van onschatbare waarde zijn. Ze zei te beseffen dat zorgen voor een familielid zwaar kan zijn.

Hermans: „Het helpt als er duidelijke regels zijn en je geen dagen bezig bent met het invullen van formulieren. Die tijd kun je als mantelzorger wel beter besteden. Daarom moeten we blijven proberen om de regels eenvoudiger en begrijpelijker te maken.”

