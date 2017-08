Erik Hakkenberg kijkt uit naar de volgende reis met Ichthus

Hij was niet van plan om naar Rome te gaan. Erik Hakkenberg (37) uit Ridderkerk wilde zich inschrijven voor een reis van de Stichting Ichthus naar het Oostenrijkse Karinthië. Zijn jongste broer gooide echter roet in het eten. „Die reis eindigt op 8 september, terwijl mijn broer een dag eerder gaat trouwen.”

Hakkenberg koos daarom voor Rome. „Ook omdat ik dan kon vliegen. Tegelijkertijd vond ik dit best spannend. Als kind heb ik twee keer een rondvlucht boven Rotterdam gemaakt, maar op die leeftijd denk je nog niet na over wat er kan misgaan.”

Het vliegen beviel goed. Zo goed dat Hakkenberg zich wil inschrijven voor een Ichthusreis naar Israël, volgend voorjaar. „Ik heb veel over dit land gehoord en wil het graag met eigen ogen zien. Met name de plaatsen waar de Heere Jezus is geweest.”

Hakkenberg woont sinds vorig jaar zelfstandig in Ridderkerk. In een woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking van de protestants-christelijke stichting De Poort. Door een hersenbloeding vlak na zijn geboorte kampt hij met ernstige spasticiteit. „Ik kan kleine afstanden lopen achter een rollator, maar meestal gebruik ik mijn rolstoel.”

De trip naar Rome was Hakkenbergs negende vakantie met Ichthus. Aanvankelijk aarzelde hij om een reis bij deze stichting te boeken. „Ik vond de vakanties best prijzig, maar uiteindelijk heb ik toch de knoop doorgehakt. Tenslotte heb ik het geld ervoor. Sinds 2009 ben ik in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland geweest.”

Rome maakte indruk op Hakkenberg. Hij genoot van de vele oude gebouwen. „Het is knap wat de Romeinen vroeger allemaal voor elkaar kregen. De Sint-Pieter vond ik heel bijzonder. Het was wel aangrijpend om mensen in deze kerk te zien biechten, omdat je weet dat ze worden bedrogen. Ook zag ik veel bedelaars in Rome. Verdrietig is dat.”

Hakkenberg, lid van de gereformeerde gemeente in Ridderkerk-Slikkerveer, genoot van de goede sfeer tijdens de vakantie. „Het mooie van de vakanties met Ichthus is dat de deelnemers zich één voelen met elkaar, ook al komen ze uit verschillende kerken. Tijdens de reizen gaat elke dag de Bijbel open en worden er ook dagsluitingen en Bijbelstudies gehouden. Deze keer deed de hersteld hervormde kandidaat Folkers dit. Hij heeft daarnaast met iedereen een persoonlijk gesprek gehad en nam hiertoe zelf het initiatief. Dat vond ik mooi.”

Volgende week zaterdag wordt Hakkenberg in Barneveld verwacht voor de reünie van de Romereis. Hij heeft er zin in. „’s Morgens kletsen we bij en bekijken we foto’s. ’s Middags kunnen we een bezoek brengen aan het Borduurmuseum of het Pluimveemuseum in Barneveld. Ik ga een kijkje nemen in het Borduurmuseum.”

