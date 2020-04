Er lag een droeve band om Pasen, maar toch was het goed

Ja hoor, ik zit er gereed voor. Je bent de eerste die belt vandaag, waarschijnlijk niet de laatste. Elke dag krijg ik zo’n tien telefoontjes.

De achterliggende week was er een met zorgen. Zaterdagmiddag werd ik opgeschrikt door het bericht dat m’n ongetrouwde zus weer een tia heeft gehad. Toen een nichtje op bezoek kwam, werd er niet opengedaan. Even later kwam m’n zus toch naar de deur, daarna zakte ze in elkaar.

Dat nichtje heeft 112 gebeld. Gelukkig kwam m’n zus snel bij. Ze wilde niet naar het ziekenhuis. „Met die ziekte van corona moet je daar niet zijn”, zei ze. „Als alles verder goed is, sturen ze me toch dezelfde dag weer naar huis.” De broeder van de ziekenwagen heeft de neuroloog gebeld, die was het ermee eens. Zondagavond heb ik haar even gebeld. Toen was ze nog heel moe en had ze een naar hoofd. Een achterachternichtje heeft haar in en uit bed geholpen en eten gebracht. Nu gaat het gelukkig íéts beter, maar ze is erg moedeloos en verlangt naar het einde.

Mevrouw Notenboom: We worden allemaal door elkaar geschud om te ontwaken

Zo begon voor mij dit jaar de Pasen. Ik vond het heel erg moeilijk dat ik niet naar de kerk kon; daardoor lag er een droeve band omheen. Zeker met de paasdagen is het zo fijn om op te gaan en tegen mekaar te zeggen: „De Heere is waarlijk opgestaan.” Daarvan ook uit volle borst te zingen. Nu konden we dat heerlijke feit wel herdenken, maar het was toch anders. In m’n eentje zat ik op de bank met mijn oude stem te zingen. Nee, het was héél anders.

Gelukkig blijft de prediking hetzelfde. Vooral aan de middagpreek over Thomas heb ik veel gehad. Hij kon het niet geloven en Hij wou het niet geloven, maar toen de Heere Jezus hem de littekens liet zien mocht hij zeggen: „Míjn Heere en míjn God.” In dat telefoongesprek met m’n zus heb ik gezegd: „Al zien wij het niet zitten omdat we moedeloos zijn, de Heere laat Zijn werk niet los.”

M’n zoon uit Apeldoorn is tweede paasdag een poosje geweest, een extra bezoek. Dat was heerlijk. Ook vanuit de kerk vergeten ze me niet. Een paar weken geleden tikte een vrouw uit de gemeente tegen het raam. Die wilde even weten hoe het met me was en kwam een bosje tulpen brengen. Dat heeft ze op de groencontainer gelegd. Wilfred, met wie ik normaal gesproken meerijd naar de kerk, komt geregeld even langs met de kinderen. Om naar me te zwaaien en een praatje te maken. De kerkenraad heeft een bos bloemen laten bezorgen, met goede wensen.

Mevrouw Notenboom: Is er nou écht corona, of heb ik het gedroomd?

Ik krijg ook heel veel post van mensen uit de kerk. Kleine kinderen sturen me tekeningen en werkstukjes van gestreken kraaltjes. Met de groeten van papa en mama, opa en oma erbij. De wijkouderling belde net voor de Pasen, de wijkdiaken heb ik al twee keer aan de lijn gehad. Keurig, toch? Dat doet zo goed. Het zijn zegeningen die je moet tellen.

Toch bid ik vurig of het weer zo mag worden dat ik naar de kerk kan. Komende juli ben ik 65 jaar lid van onze gemeente. We hebben er lief en leed gedeeld. Ik ben geen mens van bezoekjes, maar leef altijd mee met een kaart en op zondag door een praatje met deze of gene. Dat kan nu niet. Daardoor voel ik nog meer hoe ik aan de gemeente verbonden ben geraakt.

Er zijn perioden geweest waarin we niet zo veel voeding kregen. Dan gingen we weleens elders, maar dat gaf uiteindelijk geen voldoening. We moeten het in schaarse tijden niet van andere dominees verwachten, we moeten het van Boven verwachten en trouw blijven. En tegelijk het goede voor elkaar zoeken, dat kreeg ik als kind al mee. In Ter Aar was er eigenlijk geen verschil tussen de hervormde kerk en de gereformeerde gemeente. Ze hadden samen één zondagsschool, we voelden ons één. Zo hoort het. Ik vind het mooi dat we nu in Apeldoorn gezamenlijke bidstonden hebben, op woensdagavond. De nood heeft ons bij elkaar gebracht. Er is heel veel om voor te bidden. Laten we hopen dat het tot zegen mag zijn.

Kun je weer wat in mekaar flansen uit al m’n geklets? Nou, het komt vast goed. Zegen in alles en bij gezondheid tot volgende week.

