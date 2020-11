Elise Pater-Mauritz over stille tijd als moeder: ‘Minder willen moeten’

Mariska Dijkstra en Elise Pater-Mauritz weten uit eigen ervaring dat kinderen je aandacht volledig in beslag nemen. Twee moeders kijken elkaar in het hart in een nieuwe aflevering van de opvoedpodcast ‘Bij ons thuis’. Over persoonlijke stille tijd als moeder en Bijbellezen met kinderen.

Je huis is lang niet schoon, de vaat staat nog op het aanrecht in je achterhoofd klinkt een alarmbel: ‘Ik moet nog stille tijd houden!’ Ondertussen trekt een kleintje aan je been en over niet al te lange tijd moet je twee andere kinderen alweer van school halen voor het middageten. Je moeder komt vanmiddag ook nog even langs. Hoe kom ik toe aan bezinning, vraag jij je als moeder af. En met jou veel andere moeders.



Dat geldt niet alleen voor je persoonlijke stille tijd, maar ook voor de vorming van je kinderen. Hoe leer je hen bijvoorbeeld de Bijbel lezen? Elise Pater-Mauritz geeft met haar blog ElkeDagNieuw vorming aan moeders, met het oog op hun kinderen. Daarbij biedt zij een Bijbelleesprogramma: ‘Mijn reis door de Bijbel’.



