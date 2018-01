Badhuis moet vluchteling op Lesbos warme douche bieden

Ze deden meer dan eens vrijwilligerswerk onder vluchtelingen in Athene en op het Griekse eiland Lesbos. Een van de zaken die Pieter Wittenberg (70) en zijn vrouw Liesbeth Bloemendal (54) raken, is het slechte sanitair. „Mensen in kamp Moria op Lesbos zeggen dat ze de doucheruimte viezer uit komen dan ze erin gaan”, zegt Wittenberg. Met de in december opgerichte stichting ShowerPower willen hij en zijn vrouw een badhuis op Lesbos realiseren.

Wittenberg, wonend in het Drentse Peest, kwam in december terug na een verblijf van drieënhalve maand op Lesbos. In het begin deed hij vrijwilligerswerk in een doorgangskamp voor vluchtelingen die net in bootjes waren aangekomen. Hij werkte voor Refugee4Refugees. „Deze organisatie is opgericht door een Syrische vluchteling, Omar. Hij voelt goed aan wat vluchtelingen nodig hebben.”

Als voorbeeld noemt Wittenberg het verstrekken van maaltijden. „Als je veel mensen bij elkaar hebt, krijg je al snel een systeem van een militaire veldkeuken. Het eten wordt op een bordje gegooid en vluchtelingen moeten het aanpakken en wegwezen. Omar benadrukt dat het belangrijk is hen aan te kijken en het eten met een glimlach te serveren. Wanneer je er een extra tomaatje of een blaadje sla bij legt, ziet het er net wat mooier uit dan een gewone hap. Dat soort kleine dingen is belangrijk om vluchtelingen een gevoel van menswaardigheid terug te geven.”

Ook werkte Wittenberg voor verschillende hulporganisaties in Moria, in het zuiden van Lesbos. „Het is een kamp ter grootte van acht voetbalvelden. Daar zitten 7000 vluchtelingen gedurende zes tot acht maanden of langer. De sanitaire voorzieningen zijn abominabel. Er is een groot watergebrek. De douches geven ongeveer anderhalf uur per dag lauw water. Er is te weinig water om toiletten door te spoelen. In de praktijk douchen er vrijwel alleen mannen. Vrouwen gaan niet bij een temperatuur van 8 graden onder een koude douche staan.”

Omdat het onmogelijk bleek het sanitair in het kamp te verbeteren, wil het Drentse echtpaar op vijf minuten rijden van Moria een badhuis openen. Met hun stichting proberen ze 387.000 euro in te zamelen, zodat het badhuis voor vijf jaar gegarandeerd is. „We beginnen met acht douches en willen het steeds met acht uitbreiden. Met een busje, gereden door vrijwilligers, kunnen mensen uit kamp Moria dan bij toerbeurt een warme douche krijgen. We zorgen voor zonnecollectoren, boilers, handdoeken en toiletartikelen.”

Stichting ShowerPower streeft ernaar in februari het badhuis te openen. „De situatie is urgent. Langer wachten is niet verantwoord. We maken alles demontabel. Stel dat deze voorziening over anderhalf of twee jaar op Lesbos niet meer nodig is, dan kunnen we die bijvoorbeeld voor vluchtelingen in Servië, Italië of Calais inzetten.”

Lees ook:

Interview met Martha van den Herik, vrijwilliger op Lesbos (RD, 21-12-2017)

Vluchtelingen op Lesbos zitten de hele dag in de kou (RD, 13-01-2017)

Predikant twee weken schipper op reddingsboot Lesbos (RD, 24-03-2016)

Badmeester uit Israël redt vluchtelingen (RD, 14-01-2016)