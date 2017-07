Zomerschool Pieter Zandt: Nog even blokken in de vakantie

Terwijl klasgenoten aan hun vakantie begonnen zijn, werkt een aantal leerlingen van de Pieter Zandt scholengemeenschap dinsdag en woensdag nog onverdroten door. Niet voor hun plezier overigens. Nee, deze zomerschool maakt voor hen het verschil tussen blijven zitten of overgaan.

Ze zijn enthousiast, directeur onderwijs Jan Kettelarij en teamleider havo Ad Brand. De zomerschool is al sinds de start twee jaar geleden een succes. Dat ene weekje extra les en toetsen is blijkbaar precies wat een aantal leerlingen nodig heeft.

Niet alle leerlingen met onvoldoendes komen in aanmerking voor de zomerschool. Slechts een select gezelschap van wie de kans groot is dat hij of zij baat heeft bij de extra week. Deze leerlingen mogen maximaal twee vakken over doen.

De scholieren worden begeleid door vijf vrouwelijke studiecoaches: voormalige leerlingen van de Pieter Zandt die eerder het vwo hebben afgerond en nu een studie volgen tot docent. „Ze moeten vakinhoudelijke en didactische capaciteiten hebben”, zegt Kettelarij.

Elke studiecoach krijgt drie of vier leerlingen onder haar hoede. Van leerjaar 1 tot leerjaar 5, van vmbo kader tot vwo. Ze worden geacht deze leerlingen te helpen bij de uitleg van de stof, de voorbereiding op de toetsen en antwoord te geven op hun vragen. Kettelarij: „Haast ongemerkt vergroten deze leerlingen zo hun studievaardigheden.”

De intensieve begeleiding werpt vruchten af. Brand: „Elke leerling die aan de zomerschool meedeed, is tot nu toe overgegaan. En van de tien havo-4-leerlingen die vorig jaar de zomerschool deden, zijn er dit jaar zeven geslaagd voor hun examens.”

Brand en Kettelarij verklaren het succes van de zomerschool door de omstandigheden waarin deze plaatsheeft. Kleine groepen, veel begeleiding, weinig afleiding en een goede motivatie. Kettelarij, lachend: „Het lijkt hier een modelschool, als je ziet hoe hard deze leerlingen werken.”

In een stuk of vijf lokalen op de tweede verdieping is het inderdaad flink aanpoten. Terwijl buiten de zomerzon op het lege schoolplein brandt en binnen schoonmakers de brede trappen onderhanden nemen, zitten de scholieren in groepjes bij elkaar. Het geluidsniveau is minimaal, de concentratie hoog.

Havisten Vera en Arjan zitten naast elkaar. Beiden moeten een voldoende zien te halen voor Engels. Vera daarnaast ook nog voor biologie, en Arjan voor management en organisatie.

Mopperen dat ze hier moeten zitten doen ze niet. Arjan: „Ach, nog een paar dagen leren en dan hebben wij ook vakantie. Dit is een tweede kans voor mij. Ik heb nu een week om het afgelopen jaar goed te maken. Want ik zit er zeker niet op te wachten om te blijven zitten.”

Hoe het komt dat ze er niet goed voor stonden? Arjan: „Havo 4 is als groep 7. Je wordt voorbereid op je laatste jaar en er komt veel op je af.” Vera: „We moesten bijvoorbeeld heel wat verslagen maken. De overgang van havo 3 naar havo 4 is wat dat betreft best groot.” Arjan: „Ook moesten we veel zelfstandig werken.”

Daarnaast is Engels gewoon een pittig vak, vinden de twee, ondanks dat ze er allebei bijles in kregen. Arjan: „Het is al vier jaar een kwelling. Echt niet mijn ding.”

Morgen krijgen ze de uitslag van hun harde werk. Ze horen meteen na het maken van de laatste toetsen of ze over zijn. Best spannend, geven ze toe. Vera: „We hebben nu vier dagen heel hard geleerd. Het zou jammer zijn als dat voor niets was.” Arjan: „Er staat best veel druk op om het nu te halen. Thuis leeft iedereen mee.”

Voor in hetzelfde lokaal krijgen Nynke en Albert een lesje biologie van studiecoach Nellie van den Bos. Over de opslag van vet gaat het. En de werking van de maag. „Het voedsel komt in de maag in een enorm zuurbad terecht met een lage ph-waarde en een hoge zuurgraad”, legt Van den Bos de leerstof uit. „Dat maagzuur verandert het pepsinogeen in peptase.”

In het lokaal ernaast blokt Gerjon op wiskunde. Hij gaat absoluut een voldoende halen voor dit vak, weet hij. „Je wordt hier heel goed voorbereid en krijgt veel tijd om de stof te leren kennen.”

De havist heeft het afgelopen jaar niet zo veel geleerd, biecht hij op. „Niet omdat ik een hekel heb aan huiswerk, maar ik heb een probleem met plannen. Ik kan me moeilijk aan mijn huiswerk zetten als er nog andere, leukere dingen zijn om te doen.”

Studiecoach Diana Trouwborst helpt Teunis William (vmbo 2) en Vincent (vmbo 1) met de vakken Engels en Nederlands. De studente wiskunde is al coach sinds de start van de zomerschool drie jaar geleden. „Omdat het leuk is. Normaal geef ik les aan grote klassen, nu heb ik een groepje van drie of vier leerlingen voor me. En ze werken fantastisch.”

Teunis William en Vincent grijnzen vriendelijk naar haar vanachter hun boeken. Een weekje zomerschool is echt zo erg nog niet. Want heel Nederland mag dan zowat vakantie hebben, zij krijgen hun studiestof toch maar even persoonlijk en haarfijn uitgelegd.