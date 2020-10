Weer minder animo voor studie Nederlands

De instroom bij de vijf opleiding neerlandistiek is opnieuw gedaald, blijkt uit cijfers van de Algemene Onderwijsbond. De universiteiten die de bacheloropleiding aanbieden verwelkomden dit jaar gezamenlijk zo’n 200 eerstejaarsstudenten. In 2010 schreven ruim 500 studenten zich nog in.

Zelfs de bachelor van de Universiteit van Amsterdam –in 2010 nog de grootste met 178 eerstejaars– houdt nog maar een kleine 40 studenten over. De Vrije Universiteit in Amsterdam doekte haar opleiding begin 2019 al op.

„Het is nog erger dan het lijkt”, zegt Mathijs Sanders, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Door de coronacrisis telt het hele hoger onderwijs dit jaar meer studenten, maar daar ziet de studie Nederlands er niet veel van terug.”

Van 2010 tot 2019 daalde de instroom met 60 procent, schreef minister Van Engelshoven vorige week in antwoord op Kamervragen van GroenLinks en CDA. Ze wees de Kamer erop dat ze 100.000 euro beschikbaar heeft gesteld waarmee de talenopleidingen hun onderwijs aantrekkelijker kunnen maken. Van Engelshoven verwacht dat neerlandistiek zal profiteren van haar plan om de financiering van hogescholen en universiteiten minder afhankelijk te maken van studentenaantallen. „Een relatief groter deel vaste bekostiging biedt instellingen de mogelijkheid om meer te doen voor kleinere en/of kwetsbare opleidingen, zoals Nederlands.”

Marc van Oostendorp, hoogleraar Nederlands aan de Radboud Universiteit Nijmegen en lid van de Raad voor Neerlandistiek, denkt niet dat een van de opleidingen nog dit jaar met sluiting wordt bedreigd. „Het is wel zo der er her en der hoogleraren met pensioen gaan en die worden soms niet opgevolgd.”