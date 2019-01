Wat wil je en wat kun je? Test jezelf!

Al rond je veertiende moet je keuzes maken die invloed hebben op je carrière: profiel, sector, vakken. Mentoren en decanen onderwerpen je niet voor niets aan loopbaanoriëntatielessen. Leuk om op school te kijken wat je wilt en kunt, maar kan dat ook thuis, online?

Als je googelt op ”interessetest”, ”competentietest” of ”beroepskeuzetest” schotelt jouw zoekmachine je heel wat treffers voor. Er zitten goede tussen, maar pas wel een beetje op welke je selecteert: sommige worden gesponsord door bedrijven die maar al te graag willen dat je bij hen aan de slag gaat –en dat komt de objectiviteit niet echt ten goede–, andere zijn wel erg oppervlakkig. Welke test je ook kiest, bedenk dat een goed gesprek met iemand die jou echt kent –een van je ouders, vrienden, familieleden of zelfs docenten– soms meer helpt dan het beantwoorden van wat online vragen.

Bedenk ook dat een interesse- of competentiecheck bij een gespecialiseerd bureau meer inzicht kan bieden in wat jij wilt en kunt dan een simpele webtoets, al is het alleen maar doordat dan iemand met kennis van zaken, samen met jou de resultaten doorneemt en bespreekt.

Het neemt allemaal niet weg dat een test op internet je goed op weg kan helpen. Als ik die mogelijkheid 25 jaar geleden had gehad, had ik hem zeker gegrepen. Volgens mijn rapporten was ik goed in talen, maar exacte vakken vond ik het leukst. Mijn decaan wist niet goed wat hij ermee aan moest, tot hij een wiskunderep. van mij over uitsnedes van kubussen en prisma’s onder ogen kreeg: „Ga jij maar een taal studeren”, was zijn conclusie. „Jouw ruimtelijk inzicht zit op vmbo-niveau.” Met dat laatste had hij gelijk –ik kan nog steeds geen tent opzetten–, maar met dat eerste...? Zelfs tijdens hoorcolleges van de studie Nederlands berekende ik nog weleens uit verveling en heimwee naar exacte tijden de extreme waarden van een parabool.

Stel dat ik toen de beroepskeuzetest op, bijvoorbeeld, nationaleberoepengids.nl had gemaakt, wat was er dan uitgekomen? Ik ga het nu alsnog proberen, al is het een kwarteeuw later. Ik selecteer de ”middellange beroepentest”...

Het programma schotelt allereerst stellingen voor die te maken hebben met mijn interesses en met mijn evaring/ competenties. Interessante vragen komen voorbij. Neem „Spreekt de activiteit ”Een legpuzzel van 1000 stukjes in elkaar leggen” je aan?” En: „Sinterklaassurprises maken”?

Daarna presenteert het programma enkele beroepen, waarbij het vraagt of je daarmee (tijdelijk) je geld wilt verdienen. Die horen bij deel 3: ”poen”. Best leuk waar het mee aan komt: archeoloog (nee, veel te stoffig), mediator (leuk, maar te emotioneel), columnist (ja, dat lijkt me wel wat), uitvinder (ja, maar wat?).

Het slotdeel van de test focust op ”aanleg”. De gevreesde eerste vraag luidt: „Hoe schat jij jouw technisch inzicht in?” O nee, daar gaan we weer. Alsof er geen 25 jaren voorbij zijn. Ik weet inmiddels wel aan welke kant de ingang van onze tent zit, maar waar welke stok hoort...?

Na zo’n tien aanlegvragen volgt de langverwachte uitslag: een lijst met beroepskeuzesuggesties. Op 1: databaseontwerper. Op 2: derivativesanalist (???) en op 3: grammaticus. Interessant. Misschien toch eens meenemen naar mijn volgende functioneringsgesprek...

