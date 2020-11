Vriendschap versterkt mentale weerbaarheid

Als jongeren een toename in vriendschappen ervaren, stijgt ook hun mentale weerbaarheid. Dat blijkt uit onderzoek van Anne-Laura van Harmelen, hoogleraar brein, veiligheid en veerkracht aan de Universiteit Leiden.

Kinderen met nare jeugdervaringen, zoals mishandeling of verwaarlozing, krijgen op latere leeftijd relatief vaak mentale problemen. Zo lijden ze vaker aan depressie of angst en is hun welzijn lager.

Van Harmelen kende voor haar onderzoek 1200 jongeren een veerkrachtscore toe. Ze relateerde die aan de kwaliteit van vriendschappen die de kinderen rapporteerden. Ze concludeerde dat een hogere veerkracht sterk correleerde met betere vriendschappen.

Ook onderzocht Van Harmelen de verandering in vriendschappen en veerkracht die jongeren tussen hun veertiende en hun zeventiende jaar toonden. Als hun veerkracht in die periode was toegenomen, rapporteerden ze ook meer vriendschap. Nam hun veerkracht af, dan waren ook hun vriendschappen afgenomen, bijvoorbeeld door verhuizing of ruzie.