„Uitzendbureau geen oplossing lerarentekort”

Ruim een vijfde (22 procent) van de schoolleiders heeft afgelopen jaar gebruikgemaakt van zzp’ers en dik een derde (36 procent) schakelde bemiddelaars, uitzendbureaus of headhunters in, allemaal om maar mensen voor de klas te krijgen.

Dat staat op de site van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), die niet erg enthousiast is over deze ontwikkeling. „Het inzetten van uitzendbureaus is geen structurele oplossing voor het lerarentekort. Een uitzendkracht kost 30 tot 50 procent meer”, zegt voorzitter Petra van Haren.

Schoolleiders moeten zien dat ze de werkdruk verlagen en personeel houden en werven. „Door het toenemende tekort aan leraren gaat daar steeds meer tijd inzitten.” Intussen loopt ook het tekort aan leidinggevenden op. De komende jaren gaan er nogal wat schoolleiders met pensioen, terwijl hun werk er door de diverse problemen niet aantrekkelijker op wordt.