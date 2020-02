Twee uur gym per week op school verplicht

Kinderen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs moeten twee uur gym per week krijgen. Dat wordt voor scholen verplicht.

Scholen zijn al verplicht om bewegingsonderwijs te geven, maar in de wet is niet vastgelegd hoeveel tijd ze daarvoor moeten inruimen. Verantwoordelijk minister Arie Slob en de scholen hebben wel afgesproken dat de scholen alle klassen minstens twee en liefst drie uur laten gymmen, sporten of op een andere manier laten bewegen. Maar veel scholen houden zich daar niet aan.

De Tweede Kamer heeft het minimum dinsdag op voorstel van VVD en SP opgenomen in de eisen die aan scholen worden gesteld. Slob verzette zich daartegen, omdat zo’n eis voor geen enkel vak geldt. Dat wil het kabinet uit principe juist aan de scholen overlaten.

Scholen werpen tegen dat ze bijvoorbeeld te weinig gymleraren, sporthallen of sportvelden hebben. De Kamer geeft scholen daarom nog drie jaar de tijd. Dan gaat de urennorm gelden en kan de onderwijsinspectie scholen daaraan houden en zo nodig bestraffen.