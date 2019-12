Twee lettergrepen

De bel van de pauze is nog maar net gegaan. Ik trek de stapel schriften alvast naar me toe. „Gaan jullie lekker naar buiten?” roep ik de klas toe. Als ik opkijk, zie ik ze. Twee jongens. Naast mijn bureau. Mijn blik wordt getrokken naar hun berouwvolle gezichten. „Is er wat, jongens?” Hun stemmen klinken zacht. „We willen even sorry zeggen.”

Och ja. Ik was het al bijna vergeten. Had hen inderdaad gewaarschuwd. Een onderonsje onder mijn uitleg was niet de bedoeling. Straf was heus niet nodig. Wel had ik hen even tot de orde moeten roepen. Ik was allang niet meer boos. Niet eens geweest. Maar toch staan ze daar. Balend van hun overtreding. Klaar om twee kleine lettergreepjes uit te spreken. Lettergrepen die grote mensen soms in de greep houden. Hun kelen op slot. Het uitspreken ervan is te zwaar. Te moeilijk. Ziehier. Jonge jongens. Met iets groots in zich.

„Het is goed, jongens. Bedankt hiervoor.” Ze kijken me nog een keer aan. Of het echt goed is? Ja, echt. Het lijkt zomaar even lichter in de klas. Mijn stapel schriften minder hoog. En de klas is me nog meer lief.

Het is niet lang daarna. Ik kom op de slaapkamer van onze dochter. Ze houdt van briefjes schrijven, van lijstjes en van kleine tekeningetjes. Mijn oog valt op de muur. Gezellig gekleurde briefjes onderbreken het wit. Ze zijn met tape in vrolijke kleurtjes aan de muur geplakt. Op het ene staat ”donderdag gymtas”. Op het andere ”rekensommen tafel van acht oefenen”. Het derde briefje bekijk ik nog een keer. ”Sorry zeggen tegen Marlies”. Met grote letters.

Het raakt me. Weer zo’n sorry, zo’n simpele sorry. Op het to-dolijstje van een kind. „Waarom moet je dat zeggen?” vraag ik ’s avonds. „Nou”, antwoordt ze, „ik had even iets lelijks gezegd. Dat was niet zo leuk van me. Maar nu is het weer goed. Echt goed.”

Zou de wereld er niet veel beter uitzien als dit woordje wat vaker vorm krijgt? Zou het niet veel kleine- en grotemensengedoe schelen? Gewoon even hardop sorry. Geen gezeur. Geen: „Ja, maar ik.” Of: „Jij altijd.” Gewoon twee lettergreepjes uitspreken. En dan kan een fout zomaar weer goedgemaakt zijn. Echt goed.

Het jaar 2020 nadert. Ik zet ze erop. Boven aan m’n lijstje. Deze schamele twee lettergrepen. Meer hoeft niet. Ze zijn klein genoeg voor misschien wel iets heel groots.