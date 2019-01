Tips voor een geslaagde studietijd

Je hebt je middelbareschooldiploma behaald en bent van plan een vervolgopleiding te starten. Een nieuwe wereld van studentenverenigingen, colleges en ov gaat voor je open. Voordat je kunt starten moet je heel wat regelen en beslissen. Wat?

Het aanvragen van studiefinanciering en een studentenreisproduct, de beslissing ”thuiswonen” of ”op kamers gaan”, het zoeken van een bijbaantje en, last but not least: het inschrijven voor een opleiding of studie. Hoe dat allemaal werkt? Een aantal tips en feiten op een rijtje.

1. Inschrijven

Voor het inschrijven voor een opleiding of studie gelden verschillende regels.

Mbo - Als je je wilt aanmelden voor een mbo-opleiding, moet je dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Als je je op 1 april nog niet hebt aangemeld, kan de mbo-school je weigeren. Naderhand is de opleidingskeuze altijd nog te wijzigen.

rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/aanmelden-en-toelaten-mbo.

Hbo of universiteit

Voor het aanmelden bij een hogeschool of universiteit zijn de volgende deadlines belangrijk:

t/m 15 januari 23.59 uur aanmelden voor opleidingen met een numerus fixus: opleidingen met een maximumaantal toelaatbare studenten.

t/m 1 mei 23.59 uur aanmelden voor opleidingen zonder numerus fixus.

duo.nl/particulier/inschrijven-bij-school-of-universiteit.jsp en info.studielink.nl/nl/studenten/stappenplanstudielink

2. Voorwaarden studiefinanciering

Wanneer je aan mbo, hbo of universiteit gaat studeren, kun je studiefinanciering aanvragen. Er zijn wel wat voorwaarden om ervoor in aanmerking te komen. Als je mbo gaat doen, moet je minimaal 18 jaar oud zijn om er recht op te hebben. Voor het hbo en de universiteit geldt geen minimumleeftijd. Wel moet je jonger zijn dan 30 jaar wanneer je financiering of tegemoetkoming ingaat. Verder moet je een erkende duale of een voltijdopleiding volgen die minimaal één jaar duurt. Wanneer je mbo doet, moet je ingeschreven staan bij een beroepsopleidende leerweg (bol); voor een bbl-opleiding krijg je geen studiefinanciering. Ten slotte moet je de Nederlandse nationaliteit hebben of in het bezit zijn van een verblijfsvergunning type II, III, IV of V.

duo.nl/particulier/studiefinanciering/voorwaarden.jsp

3. Aanvragen studiefinanciering

Als je in aanmerking komt voor studiefinanciering kun je deze aanvragen op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, duo.nl). Dat gaat in drie stappen:

1. vraag een DigiD aan, je persoonlijke inlogcode voor alle overheidszaken

2. koop een persoonlijke OV-chipkaart om je studentenreisproduct op te zetten

3. log in op Mijn Duo om de studiefinanciering aan te vragen

Als je mbo doet, gaat de studiefinanciering in tijdens het eerste kwartaal dat je 18 jaar oud wordt. Het studentenreisproduct kun je al wel voor je achttiende krijgen.

Als je hbo of universiteit doet, gaat je studiefinanciering in op het moment dat je begint met studeren.

Wanneer je nog niet weet of je geslaagd bent voor je middelbare school, kun je al wel vast studiefinanciering aanvragen voor de opleiding of studie die je wilt gaan doen. Dit geldt ook wanneer je nog niet zeker weet of je bent toegelaten bij de vervolgopleiding. Verandert er alsnog iets? Geef dat dan zo snel mogelijk door via Mijn Duo.

duo.nl/particulier/studiefinanciering-aanvragen/mbo-hbo-of-universiteit.jsp

4. Aanvullende beurs

Als je ouders niet of weinig aan je studie kunnen meebetalen, kun je waarschijnlijk een aanvullende beurs of een extra toelage krijgen. Deze moet je zelf aanvragen. Het beste is om dit tegelijk met de aanvraag van studiefinanciering via Mijn DUO te doen. Nadat je de aanvullende beurs hebt aangevraagd, gaat DUO onderzoeken op hoeveel extra geld je recht hebt. Zo wordt het inkomen van je ouders bij de Belastingdienst opgevraagd. Vervolgens wordt de hoogte van de aanvullende beurs berekend en ontvangen je ouders en jij bericht van DUO. De hoogte van de beurs is meestal binnen één week bekend. Heb je het geld meteen nodig, leen dan tijdelijk extra bij DUO. Wanneer de hoogte van de beurs bekend is, zal die verrekend worden met de lening. Daarna kun je je lening weer stopzetten of de hoogte ervan aanpassen

duo.nl/particulier/aanvullende-beurs-of-toelage/aanvragen.jsp

5. Lening

Als je studiefinanciering hebt, kun je lenen voor je opleiding. De lening wordt onderdeel van de studiefinanciering die je krijgt. Je mag zelf bepalen hoeveel je leent en je kunt je lening maandelijks verhogen, verlagen of stopzetten. Nadat je je opleiding of studie hebt afgerond moet je je lening terugbetalen, met rente. Houdt er rekening mee dat je studieschuld later meegeteld wordt bij de berekening voor een hypotheek. Je lening kan dan negatieve gevolgen hebben voor het kopen van een huis.

Log in op Mijn DUO om een lening aan te vragen of te wijzigen. Op de pagina Bedragen staat hoeveel geld je kunt lenen. Met de rekenhulp van DUO kun je gemakkelijk berekenen hoeveel geld je na je studie moet terugbetalen.

Het rentepercentage over je lening verschilt per jaar. In 2019 is het percentage 0%. Nadat je klaar bent met je opleiding, staat de rente steeds voor vijf jaar vast.

Als je studiefinanciering is afgelopen hoef je je studieschuld de eerste twee jaar nog niet af te lossen. Na deze twee jaar moet je maandelijks gaan terugbetalen. Hoeveel je maandelijks moet aflossen hangt af van de rente en de hoogte van je schuld. Je hebt vijftien of 35 jaar om je studieschuld af te lossen. Dit is afhankelijk van de terugbetalingsregels waar je onder valt.

6. Studentenreisproduct aanvragen

Met het studentenreisproduct, oftewel je studenten-ov, reis je gratis of met korting met het openbaar vervoer. Hieronder vallen alle treinen, zowel die van NS als van regionale vervoerders, bussen, trams, metro’s, waterbussen en de meeste buurtbussen. Je kunt het studentenreisproduct aanvragen via Mijn DUO. Daar kun je ook aangeven of je een week- of een weekendabonnement wilt.

Weekabonnement

Vrij reizen door de week.

Op saldo reizen met korting in het weekend.

Weekendabonnement

Vrij reizen in het weekend.

Op saldo reizen met korting van dinsdag tot en met vrijdag na 09.00 uur.

Van dinsdag tot en met vrijdag van 04.00 uur tot 09.00 uur reis je op saldo en betaal je het volle tarief.

Je krijgt automatisch een weekabonnement, maar als je liever in het weekend vrij wilt reizen, kun je het via Mijn DUO omzetten naar een weekendabonnement.

studentenreisproduct.nl/detail/studentenreisproduct-aanvragen/ en duo.nl/particulier/aanvragen-studentenreisproduct.jsp

7. Op kamers of thuis blijven wonen

De keuze voor je vervolgopleiding of –studie is gemaakt, nu komt de volgende vraag: ga je op kamers of blijf je nog even thuis wonen? Beide opties hebben aantrekkelijke voordelen.

Voordelen van thuiswonen:

Rust, reinheid en regelmaat. Je hebt een vaste slaapplek, de was wordt misschien wel voor je gedaan en je kunt altijd aanschuiven voor het eten (afhankelijk van de ‘woonvoorwaarden’ die jouw ouders stellen...).

Dat betekent: meer tijd voor leren en studeren. De tijd waarop je anders zou moeten stofzuigen of koken, kun je aan school of je studie besteden. Verder kunnen je ouders je motiveren om aan de slag te gaan.

Het kost minder. Op kamers wonen kost veel geld, denk aan huur, internet, gas, water, licht en eten. Deze kosten heb je niet of zijn veel lager als je thuis blijft wonen.

Voordelen van op kamers gaan:

Je bent minder tijd kwijt aan reizen. Wanneer je maar een paar dagen of uren per week les hebt, kan de reistijd in verhouding erg lang zijn. Als je woont in de stad waar je studeert, houd je meer vrije tijd over. In plaatsen waar hogescholen en universiteiten gevestigd zijn, vind je vaak studentenverenigingen en leuke en handige faciliteiten voor studenten. Door je aan te sluiten bij een studentenvereniging kun je eenzaamheid voorkomen. Wanneer je in een nieuwe stad gaat wonen is het belangrijk om te investeren in sociale contacten.

Op kamers wonen brengt vrijheid en zelfstandigheid met zich mee. Je kunt zelf bepalen wat je doet en wanneer je iets doet.

8. Studentenkamer regelen

Een aantal tips voor het vinden van een studentenkamer:

Gebruik je netwerk. Vraag familie en vrienden om ogen en oren voor je open te houden.

Word lid van Facebookgroepen waarin kamers worden aangeboden, zoals ”Kamer in Utrecht”. Vaak zijn er meerdere pagina’s per studentenstad. Dagelijks komen er aanbiedingen van kamers voorbij.

Plaats ”Zoekt kamer in ***” achter je naam op Facebook. Zo zien je vrienden meteen dat je op zoek bent naar een studentenkamer.

Schrijf je in bij websites als kamernet.nl, kamersinnederland.nl of kamertje.nl. Tegen betaling van een bepaald bedrag per maand krijg je exclusieve aanbiedingen en heb je toegang tot een groot aanbod aan kamers.

Reageer veel en snel. Hoe meer je reageert, hoe meer kans je hebt op een kamer. Schrijf je in bij een woningbouwvereniging, hoe eerder, hoe beter.

Sluit je aan bij een studentenvereniging. Verenigingen hebben vaak huizen waarvan de kamers alleen aan leden worden verhuurd. Verder doe je via een vereniging veel sociale contacten op, zodat je meer kans hebt om via via aan een kamer te komen.

9. Hospiteren

Als je een kamer zoekt, kom je er niet onderuit: hospiteren, op bezoek gaan bij die interessante kamer en kennismaken met de overige bewoners en de huisbaas (m/v). Hoe pak je dat aan?

Stuur een enthousiaste mail met informatie over wie je bent en waarom je graag in het betreffende huis wilt wonen. Als je brief bevalt, word je uitgenodigd voor de hospiteeravond.

Kom niet te vroeg en niet te laat op de hospiteeravond. Bereid je van tevoren goed voor en bedenk wat je over jezelf kunt vertellen: hobby’s, wat je doet in je vrije tijd, of je in het weekend geregeld naar je ouders gaat, et cetera.

Wees kritisch. Wil je hier echt wonen? Heb je een klik met de huisgenoten? Betaal je niet teveel vergeleken met het aantal vierkante meters dat je krijgt?

Als je eenmaal een kamer gevonden hebt, zijn er enkele dingen die je moet regelen en waar je op moet letten:

Stel een huurcontract op en onderteken het, zodat je de afspraken zwart op wit hebt staan.

Schrijf je in bij de gemeente waar je gaat wonen. Kijk op de website van de gemeente voor informatie en om een afspraak te maken.

Regel je verzekeringen. Denk hierbij aan een zorgverzekering, inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of een buitenshuisverzekering. Kijk voor meer informatie op studenten-zorgverzekeringen.nl/op-kamers-gaan.html.

Kijk of je recht hebt op toeslagen of subsidies, zoals extra studiefinanciering of huurtoeslag. Kijk voor het laatste op kamernet.nl/tips/studenten/op-kamers/heb-ik-recht-op-huurtoeslag.

Stuur verhuisberichten. Geef bij je bank, verzekeraar, werkgever en school je nieuwe adres op. Denk ook aan de huisarts, tandarts en de fysiotherapeut.

Welke dingen moet je aanschaffen als je op kamers gaat? Kijk voor een checklist op studenten.net/wonen/benodigdheden

10. Bijbaantje

Aangezien het studentenleven in de papieren kan lopen is het verstandig om een bijbaan te zoeken. Heb je geen idee waar je moet beginnen? Neem een kijkje op de volgende websites:

youngcapital.nl

studentenjob.nl

indeed.nl/Studentenbaan-vacatures

nationalevacaturebank.nl/vacature

studentenbaan.nl/