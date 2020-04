Thuisonderwijs is voor groot gezin flink aanpoten

Onmogelijk is thuisonderwijs –ook voor grotere gezinnen– zeker niet, zeggen Janneke de Jong en Anneke Siebelink, respectievelijk moeder van zes en acht kinderen. Pittig is het wel. Siebelink: „Vooral de ochtenden vind ik erg druk.”

Familie De Jong uit Sliedrecht bestaat uit Bas (35), Janneke (34), Jordy (13), Tjeerd (10), Isa (8), Suus (7), Senn (6) en Twan (1).

De ochtenden in huize De Jong –ook wel bekend als Huize Roezemoes– beginnen elke dag om acht uur met een ontbijt aan de keukentafel. Alleen peuter Twan ligt dan nog op één oor. „Hij wordt vaak pas wakker als de rest al lang en breed met het schoolwerk bezig is”, vertelt moeder Janneke, voorheen werkzaam in de gehandicaptenzorg.

Om halfnegen doet iedereen zijn of haar huishoudelijk taak –tafel afruimen, vaatwasser inruimen, bedden opschudden–, om negen uur luistert het gezin naar een Bijbelverhaal en om halftien is het tijd voor het schoolwerk. Tjeerd, Isa, Suus en Senn installeren zich aan de keukentafel; Jordy, brugklasser op het Marnix College in Dordrecht, vertrekt naar boven. „Hij krijgt veel onlinelessen en volgt die op zijn eigen kamer.”

Bas, accountmanager bij Mercedes-Benz Hogenbirk in Rotterdam, werkt thuis. Hij probeert zijn werktijden wat flexibel in te delen en waar nodig bij te springen. „Dat scheelt”, vindt Janneke.

In de huiskamer staat voor elk schoolgaand kind een bak met daarin hun schriften en boeken. „Lekker overzichtelijk, dan ligt het allemaal bij elkaar”, aldus de Sliedrechtse. De weekplanning komt op tafel en iedereen kan aan de slag. In theorie dan. De praktijk blijkt weerbarstiger.

Voor moeder Janneke is het thuisonderwijs namelijk flink aanpoten. „Zodra ik de een aan het werk heb gezet, ga ik naar de ander. Dan komt er vaak weer een vraag tussendoor die beantwoord moet worden en zo gaat dat eigenlijk de hele ochtend door.”

Daarbij komt dat Tjeerd dyslexie heeft en Senn waarschijnlijk ook. „Op school gebruiken ze apparatuur waardoor hun opdrachten voorgelezen worden. Thuis kan dat niet. Het voorlezen komt daardoor op mijn bordje terecht. Dat kost behoorlijk wat tijd.”

Tijd die nu niet aan het huishouden besteed kan worden. En juist dat huishouden vraagt ook extra aandacht. Alles wordt namelijk veel sneller rommelig en vies, merkt Janneke. „De wc’s worden bijvoorbeeld dubbel zo vaak gebruikt; die moet je daardoor nu zowel ’s ochtends als ’s avonds schoonmaken.”

Normaal gesproken heeft het gezin een hulp in de huishouding. Nu niet. In de tijd dat de kinderen aan hun schoolwerk werken wat in het huishouden doen, zit er voor Janneke ook niet in. „De kinderen zijn snel afgeleid; om ze aan het werk te houden, moet ik er echt bijblijven.”

Irritaties

Tijd om met de benen omhoog op de bank te zitten, heeft ze dan ook niet. „Je bent nu moeder, juf en huishoudelijk medewerkster”, lacht Janneke. Toch wil ze niet klagen. „Het thuisonderwijs vind ik over het algemeen best te doen. Natuurlijk, het is drukker dan normaal, maar het scheelt enorm dat het tijdens deze weken mooi weer is geweest en de kinderen naar buiten konden.”

Vanzelfsprekend treden er in huize De Jong tijdens deze periode ook weleens irritaties op. „De oudste twee zijn aan elkaar gewaagd; die zitten elkaar heus weleens in de haren. Je zit toch hele dagen op elkaars lip.”

Om de kinderen gemotiveerd te houden, werkt het gezin met een beloningssysteem. Aan het begin van de middag en avond wordt het voorgaande dagdeel geëvalueerd. Ging dat goed, dan krijgen ze een krul. Na tien krullen volgt een uurtje computertijd of een cadeautje. „Op die manier probeer je het toch leuk te houden.”

Tegen nog een paar weken thuisonderwijs ziet Janneke niet op. Ook de kinderen De Jong talen nog niet naar school. „Het enige wat ze missen zijn hun vriendjes en vriendinnetjes.”