Tekentest vergemakkelijkt vaststellen autisme jongere

Een tekentest die in tien minuten beperkingen in sociale interactie blootlegt, kan helpen bij het vaststellen van autisme. Dat blijkt uit onderzoek van Tineke Backer-van Ommeren, die op 24 april hierop promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

De interactieve tekentest is geschikt voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar. De onderzoeker nodigt het kind uit om samen een tekening te maken. Vervolgens registreert hij of het kind om de beurt tekent en of het elementen toevoegt aan een gezamenlijke tekening of alleen eigen elementen tekent.

Wanneer de onderzoeker de omtrek van een huis tekent, kan het kind bijvoorbeeld een raam of een deur toevoegen.

De tekentest is afgenomen bij bijna 600 kinderen en adolescenten. Bij de test wordt geregistreerd in welke mate het kind wederkerig gedrag vertoont.

Zo toont de test fundamentele autistische kenmerken aan: de neiging om op zichzelf gericht te zijn en de behoefte aan controle over de situatie. De deelnemers met autisme gaven de onderzoeker minder vaak de beurt, voegden minder toe aan diens tekening en reageerden minder op aanvullingen op hun eigen tekening.

Deze vaststelling vergemakkelijkt de diagnose van een autismespectrumstoornis (ASS).