Slob: Beschouw je werk op school als roeping

Onderwijsgevenden zouden elke dag moeten beseffen dat ze een mooie en verantwoordelijk taak hebben, stelde minster Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) woensdag tijdens de jubileumbijeenkomst van De Passie.

De scholengemeenschap voor evangelisch en bijbelgetrouw onderwijs vierde met de bijeenkomst in Houten haar 20-jarig bestaan. Minister Slob nam tijdens het middagprogramma deel aan een vraaggesprek.

Het bijzonder onderwijs hoeft zich deze kabinetsperiode geen zorgen te maken over artikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is vastgelegd, meende de minister. „In het huidige regeerakkoord is deze vrijheid geborgd. Het artikel biedt scholen ruimte om op een professionele manier invulling te geven aan het werk dat ze doen.”

Slob benadrukte dat scholen die Bijbelgetrouw onderwijs geven ook zichtbaar moeten maken op welke manier ze dat doen.

Zingeving

De minister wil de onderwijsgevenden graag meegeven dat ze „een prachtig taak” hebben. „Niets is mooier dan met jongvolwassenen mee te lopen op hun levenspad. Jullie mogen luisteren naar hun vragen over identiteit en zingeving en hen helpen bij de beantwoording daarvan.”

De minister riep de docenten op elke dag stil te staan bij het feit dat ze een mooi en verantwoordelijk beroep hebben. „Als je die taak ziet als een roeping die God heeft gegeven, dan hoef ik geen adviezen meer te geven over de manier waarop jullie je beroep elke dag weer moeten invullen, maar dan weet je wat je moet doen.”

Docenten kunnen een verschil maken in het leven van jongeren, niet alleen door de dingen die de leerkrachten goed doen, maar ook door dingen die niet zo goed gaan, meende de minister. „Dat is de grote verantwoordelijkheid die je als onderwijsgevende hebt. Een compliment of een vraag werkt door in het leven van jongeren. Juist die kleine dingen blijven jongeren vaak hun leven lang bij.”

SLIM

Slob gaf aan dat hij zich niet zozeer wil bezighouden met de vraag hoe hij als minister herinnerd zal worden, maar dat hij gewoon zijn werk wil doen. „Ik wil de afspraken uit het regeerakkoord uiteraard allemaal uitvoeren. Maar vooral hoop ik dat alles goed mag gaan op de scholen.”

Tijdens de bijeenkomst sprak verder Gor Khatchikyan, Armeens-Nederlandse arts, schrijver en inspirator. Hij spoorde de docenten aan SLIM te zijn: steunend, leidinggevend, inspirerend en motiverend.

Scholengemeenschap De Passie heeft vestigingen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Wierden en Rotterdam en een vestiging voor basisonderwijs in Ede.