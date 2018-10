Seksueel misbruik jong kind lastig vast te stellen

Het is moeilijk om erachter te komen of kinderen misbruikt zijn, zeker als het gaat om kinderen die erg jong zijn en nog niet kunnen praten.

Die conclusie trekt arts-onderzoeker Thekla Vrolijk-Bosschaart in haar proefschrift waarop zij vorige week aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde.

Vrolijk-Bosschaart legde dossiers van kinderen die in aanraking zijn geweest met pedagogisch medewerker Robert M. voor aan onafhankelijke experts. Bij een aanzienlijk deel van de kinderen had de politie het misbruik bewezen, terwijl de experts op basis van de symptomen niet direct dachten aan seksueel misbruik. Tegelijkertijd waren er veel kinderen bij wie de politie geen bewijs voor misbruik vond, maar bij wie de experts wel hun bedenkingen hadden.

Hoewel het lastig is om seksueel misbruik vast te stellen, kunnen bepaalde symptomen wel een indicatie zijn. Zo kan posttraumatische stress of een terugval in de zindelijkheid zonder dat hier een verklaring voor is een symptoom zijn.

Ook als het kind seksueel gedrag vertoont dat niet past bij de leeftijd, kan er sprake zijn van misbruik. Volgens Vrolijk-Bosschaart is het belangrijk dat de methoden om seksueel misbruik vast te stellen worden verbeterd.