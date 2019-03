„Schooladvies bevordert scheiding van rassen”

De mate van rassenscheiding (segregatie) bij middelbare scholen is gedeeltelijk te verklaren door het schooladvies dat leerlingen krijgen. Voor een deel is deze scheiding ook een keuze van de leerlingen zelf. Dat blijkt uit onderzoek waarop Sándor Sóvágó vorige week donderdag promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sóvágó onderzocht de hoge mate van rassenscheiding op scholen in Amsterdam. Het geadviseerde niveau blijkt bepalend te zijn voor de schoolkeuze. Deze adviezen zijn voor leerlingen met een migratieachtergrond gemiddeld een stuk lager dan voor autochtone scholieren. Ook kiezen leerlingen liever voor een school met veel leeftijdsgenoten uit hun eigen etnische groep. Het feit dat scholen soms een beperkte capaciteit hebben of in woonomgeving van de leerlingen staan, speelt een beperkte rol.

Minimumaantal

Sóvágó poneert dat het instellen van een minimumaantal leerlingen uit minderheidsgroepen de rassenscheiding aanzienlijk kan verminderen. Ook maatregelen om de verschillen te verkleinen in basisschooladviezen tussen leerlingen met en zonder migratieachtergrond en tussen arm en rijk kunnen daarbij helpen. Wel concludeert hij dat dit kan leiden tot minder tevreden leerlingen.

„Dit onderzoek geeft aan hoe belangrijk aandacht voor en het tegengaan van segregatie in het onderwijs is”, zegt adviseur Dopper van het Nederlands Jeugdinstituut. „Het is goed te verklaren waarom leerlingen kiezen voor ”de beste school” binnen het geadviseerde onderwijsniveau en waarom zij graag met vrienden en vriendinnen uit de eigen etnische groep naar school gaan. Om op dit thema verschil te maken, is een kanteling in systemen en modellen nodig.”