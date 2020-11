ROV geschokt door commotie identiteitsverklaringen

De Reformatorische Oudervereniging (ROV) geeft aan zeer geschokt te zijn over de commotie rondom de identiteitsverklaringen van reformatorische scholen.

De ROV stelt dat door de kwestie over de verklaringen artikel 23, waarin het gaat over de vrijheid van onderwijs, weer op de tocht staat. Daarnaast raakt de discussie volgens de ROV aan de vrijheid van onderwijs en van opvoeding.

Ouders kiezen een school die bij hen past, qua identiteit en qua opvoedingsnormen, geeft Gerdien Lassche van de oudervereniging aan. „In Nederland hebben we een prachtig onderwijssysteem waarbij ouders een school kunnen kiezen of zelfs kunnen oprichten. Als ouders willen we deze positie graag behouden en hier gaan we als ROV ook ons best voor doen.”

De verbinding tussen scholen en ouders is juist nu belangrijk, stelt de ROV. „Deze kwestie maakt duidelijk dat de keuze van de ouders voor een reformatorische school zeer bewust en met overtuiging genomen dient te worden.”