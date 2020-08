Rotterdamse studenten zoeken hun weg in de coronaregels

Het aantal besmettingen onder studenten neemt toe. In Rotterdam begon dinsdag een campagne om jongeren te wijzen op de coronamaatregelen. Wat doen studentenverenigingen om besmettingen te voorkomen?

Zo’n vijftig studenten uit de Maasstad gaan de komende weken de straat op en universiteit, hogescholen en horeca langs om studenten te wijzen op de regels en het belang van testen bij verschijnselen. Onder toeziend oog van burgemeester Aboutaleb en GGD Rotterdam-Rijnmond, die bezorgd zijn over het toenemend aantal besmettingen in de stad.

Zaterdag stuurde de burgemeester een brief naar alle studenten van de Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit, waarin hij studenten met klem oproept hun verantwoordelijkheid te nemen en de regels in acht te nemen. „Houd vol. We rekenen op jullie!” valt er onderaan te lezen.

Marijn de Jong, praeses (voorzitter, AdB) van studentenvereniging CSFR Rotterdam, snapt dat de burgemeester de brief heeft gestuurd, maar heeft gemengde gevoelens over de campagne. „Het voelt wat vermanend, die focus op studenten. We houden ons net als anderen aan de regels en zijn al weken bezig om protocollen op te stellen voor het studiejaar.”

Het is zoeken naar wat kan: alle 150 leden van de CSFR Rotterdam bij elkaar in het verenigingsgebouw werkt niet vanwege de afstandsmaatregelen. Dus heeft het bestuur de vereniging opgesplitst in vier groepen. Telkens wordt er een groep tegelijk uitgenodigd voor een avond of een verenigingsweekend. De Jong: „Verder zoeken we naar grotere locaties voor lezingen, zodat er meer mensen bij elkaar kunnen komen. We hebben contact gelegd met verschillende kerken in Rotterdam.”

Ook de introductieweek voor de nieuwe leden verloopt anders dan gebruikelijk. Zo is het programma aangepast, moeten studenten vragenlijsten invullen en bij binnenkomst nogmaals bevestigen dat ze geen symptomen van corona hebben. „Normaal is de hele vereniging bij de introductieweek aanwezig, maar nu alleen de organiserende commissie.”

De Jong was bang dat er dit jaar minder aanmeldingen van nieuwe leden zouden zijn dan normaal, maar tot zijn verbazing is dat niet het geval. „Misschien hebben mensen juist nu extra behoefte aan contact.”

Mogelijk verbod

In Amsterdam zette een studentenvereniging de kennismakingsperiode stop vanwege coronabesmettingen bij leden. Besmettingen die overigens niet tijdens de introductie zijn opgelopen, aldus de vereniging. Wat als er bij de CSFR ook zoiets gebeurt? „We overleggen steeds met de GGD welke maatregelen we in dat geval moeten nemen.”

De Jong verwacht niet direct dat de gemeente nog met een verbod komt op de bijeenkomsten. „Dat hadden ze dan wel eerder gezegd. We blijven alles doen wat kan en bekijken het met de dag.”