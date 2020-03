Religieuze school doet weinig tegen pesten en discriminatie

Op veel basis- en middelbare scholen is burgerschapsonderwijs nog altijd niet op orde, concludeert de onderwijsinspectie. Dat schrijft Trouw. Een kwart van de onderzochte scholen doet volgens de inspectie te weinig aan het 'actief bevorderen' van basiswaarden van de democratische rechtsstaat zoals verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en het afwijzen van discriminatie.

Zes van de 78 scholen krijgen een zogeheten 'herstelopdracht', en veertien scholen een aanbeveling om hun burgerschapsonderwijs te verbeteren. De zes scholen die een herstelopdracht krijgen, blijven ongenoemd. Volgens de inspectie gaat het om twee joodse, twee rooms-katholieke en twee algemeen bijzondere scholen.

Minister Arie Slob gaf de onderwijsinspectie opdracht om uit te zoeken hoe het onderwijs over seksuele diversiteit wordt ingevuld en of dat wettelijk gezien wel juist is.

Wat dat laatste betreft doen de onderzochte scholen niets fout, concludeert de inspectie. De Nederlandse onderwijsvrijheid, vastgelegd in artikel 23, geeft scholen nu eenmaal veel ruimte voor eigen invulling. Ook de omstreden lesmethode van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie is volgens de inspectie niet in strijd met de wet, zolang scholen daarnaast óók actief aandacht besteden aan de basiswaarden van de democratie.