Reformatorische scholen laten geïnteresseerden uurtje voor de klas staan

”Een uurtje voor de klas staan: durft u het aan?” Onder die slogan geven meer dan honderd reformatorische scholen geïnteresseerden de gelegenheid kennis te maken met het leraarsvak. Zowel scholieren als zijinstromers kunnen er terecht.

Roland van Son uit het Brabantse Boxtel zou zo’n zijinstromer zijn, als hij ooit leraar zou worden. Dat is wel zijn droom. „Al heel lang.” Op de havo koos hij anders. „Je weet dan helemaal nog niet wat je wilt.”

Van Son studeerde logistiek en economie. Tien jaar lang werkte hij in een maatschappelijke opvang in ’s-Hertogenbosch. Toen werd hij trainer en coach. „Op het gebied van gedrag, communicatie en persoonlijke effectiviteit. Ik werk veel met statushouders, volwassenen. Met lesgeven aan kinderen heb ik geen ervaring.”

Vader is hij wel, van drie kinderen. „Die hadden op de basisschool één keer een meester, verder alleen maar juffen. Het is voor kinderen echter belangrijk dat er ook mannen voor de klas staan. Die brengen andere energie in, andere inzichten.”

Volgende week doet hij dat zelf op de Ds. Gisbertus Voetiusschool in Andel. „Ik ben heel benieuwd. Het lijkt me echt leuk met kinderen te werken.”

Het kwam er tot nu toe niet van. „Ik zie ertegenop weer een studie te gaan volgen. Het is ook heel wat om je zekerheden op te geven: ik heb een mooie baan, het gaat goed, ik vind het leuk werk. En ik ben al 49, eigenlijk veel te oud. Maar toch, het blijft mijn wens ooit voor de klas te staan. Mijn dochter weet dat; zij wees me op deze campagne. Mijn vriendin geeft les; bij haar zie ik hoe leuk het is. Vooral werken met kleuters lijkt me geweldig. Pubers zijn ook erg leuk, maar op de basisschool ben je verantwoordelijk voor een groep.”

Zelf ervaren

Zowel het primair als het voortgezet onderwijs doet mee aan de campagne ”Uurtje voor de klas”, zegt Hester Slob van scholenorganisatie VGS. „De gelegenheid om een dag mee te lopen op een school, was er langer. Maar door zelf les te geven ervaar je toch meer wat het leraarschap is.”

Inmiddels zijn er 148 deelnemers. De campagne, die loopt van 4 tot 15 maart, is een van de activiteiten van ”En dan ben je leraar”, de actie waarmee het reformatorisch onderwijs het leraarsvak onder de aandacht brengt. Zowel havo- en vwo-scholieren als mensen die al werken, zijn een dagdeel welkom op een reformatorische school in de eigen omgeving.

Potentieel

Scholieren vormen de grootste groep, zegt directeur J. Kuijers van de Koning Willem-Alexanderschool in Staphorst. Hij maakt deel uit van de Werkgroep Meer Leraren in het PO. „Voorheen werden er al kennismakingsdagen georganiseerd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Die slaan altijd erg aan: tientallen scholieren over de vloer. We proberen hen enthousiast te maken voor het onderwijs. We laten mensen graag kennismaken met ons mooie vak.”

Het potentieel aan mogelijke leerkrachten is veel groter dan wat de scholen daadwerkelijk binnenhalen, stelt Kuijers. „Scholieren zijn nog erg met hun eigen schoolervaringen bezig. Anderen zien er tegenop om voor een groep te staan. Als je het hun laat ervaren, zeggen ze soms opeens: Hé, dit is echt leuk.”

Uit gesprekken met jongeren blijkt volgens Kuijers dat een baan in het onderwijs best tot de keuzeopties behoort. „Toch komen ze er te vaak net niet toe om te kiezen voor deze mooie en verantwoordelijke baan. Zeker jongens hebben om de ene of andere reden een extra duwtje nodig. Een actie als deze geeft ze wellicht dat duwtje.”

