RDpodcast: Hoe praat je met je kind over orgaandonatie?

Je zou het door de coronacrisis bijna vergeten, maar op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet een feit. Kort gezegd komt het hierop neer, dat je automatisch donor bent als je geen keuze maakt. Hoe staan we daar als christenen in? En hoe ga je hier als ouders mee om in de opvoeding van je kinderen, ook als ze zelf voor de keuze komen te staan?

In deze 22ste aflevering van ”Bij ons thuis” praat host Evert Barten met Rineke Heij. Ze is beleidsadviseur Advies en Toerusting bij de Nederlandse Patiënten Vereniging en weet als geen ander welke vragen ouders en jongeren hebben over orgaandonatie.



