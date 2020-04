RDpodcast: als veiligheid in huis ver te zoeken is

Kinderen floreren het best in een stabiele en liefdevolle omgeving. Maar wat is de praktijk vaak anders. Ruzie, spanning en stress kunnen de sfeer behoorlijk bederven. En nog erger: misbruik en geweld leveren blijvende schade op.

In deze vijftiende aflevering van Bij ons thuis praat redacteur Evert Barten erover met Gertrude van den Belt. Ze is aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bij KOC diensten en komt in de praktijk schrijnende gevallen tegen.

Huiselijk geweld of misbruik melden? Dat kan hier.



