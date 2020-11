Protest tegen extra controle bij onlinetoets

Studenten van hogeschool NHL Stenden in Leeuwaren zijn het niet eens met de manier waarop ze gecontroleerd gaan worden tijdens het maken van hun online-examens. Op dit moment moeten de studenten een extensie in hun webbrowser instaleren. Daardoor kan de hogeschool meekijken op het scherm. Tijdens het examen worden de studenten gefilmd, wordt het geluid opgenomen en worden oog- en handbewegingen gedetecteerd.

De hogeschool heeft echter aangekondigd ook te willen dat de studenten een app op hun telefoon installeren. Die app krijgt de controle over de camera. De student moet de telefoon achter zich neerzetten, zodat de hogeschool hen van de voor- en de achterkant kan zien. Volgens de studenten houdt NHL Stenden echter te weinig rekening met de privacy. Een petitie tegen de extra maatregelen is in vier dagen tijd meer dan 900 keer ondertekend.

NHL Stenden heeft nog niet gereageerd. De hogeschool wil eerst met de studenten in gesprek.