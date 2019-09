Platform koppelt student Hoornbeeck aan stagebedrijf

Het Hoornbeeck College gaat vanaf dit schooljaar werken met een digitaal platform dat studenten koppelt aan een stageplaats die bij hun persoonlijke voorkeuren past. Via de onlinetool JobSurfing kunnen studenten een motivatiescan invullen. Op hun beurt geven bedrijven eigenschappen aan die passen bij de gewenste persoon voor een functie. Als een student vervolgens een stageplaats zoekt of een werkgever een stagiair, vindt het platform de juiste match. Zo ziet een student in één oogopslag in hoeverre de vacature bij hem of haar aansluit.

Afgelopen jaar werkte het Hoornbeeck College in Gouda al met JobSurfing. Dat bleek succesvol, waardoor het gebruik is uitgebreid naar alle locaties. Volgens de mbo-school stimuleert het platform een zelflerend proces en zorgt het voor minder stageuitval. Het digitale hulpmiddel is niet gericht op wat een student volgens een opleiding of certificaat kan, maar op de vraag wat iemand echt wil en waar hij of zij enthousiast van wordt.