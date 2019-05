„Pak handel in jonge mensen harder aan”

Steeds minder verdachten van mensenhandel komen voor de rechter. Het openbaar ministerie, de politie en de Inspectie SZW moeten meer doen aan preventie en vervolging van seksuele, criminele en arbeidsuitbuiting. Dat stelde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen eind vorige week. Een kwart van de verdachten van mensenhandel is jonger dan 23 jaar, aldus de rapporteur, Herman Bolhaar.

Bij seksuele uitbuiting in Nederland is ruim een derde van de verdachten jonger dan 23 jaar. Seksuele uitbuiting is naar schatting de meest voorkomende vorm van mensenhandel in Nederland.

Ook de slachtoffers zijn jong: ongeveer de helft is minderjarig. Het feit dat zo veel jongeren betrokken zijn bij mensenhandel maakt het een urgent probleem, aldus de rapporteur. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen. Dat kan door mensenhandel vroegtijdig te signaleren en daders op te sporen en te vervolgen.