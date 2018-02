Ouders passen huis aan voor veiligheid baby Lize

Vraag: Onze baby Lize (acht maanden) begint net door de kamer te kruipen. We moeten nu onze woning kindveilig maken. Wat kunnen we doen om Lize zo veilig mogelijk te laten spelen en opgroeien in en rond ons huis?

Lize begint door de kamer te kruipen. Daarbij is niets veilig voor haar vingertjes. Het snoer van een lamp, een laag stopcontact, een verdwaald stukje plastic van een verpakking: Lize wil het allemaal ontdekken en ook in haar mond stoppen.

Lize ziet nog geen gevaar. Haar ouders merken terecht op dat hun huis hiervoor moet worden aangepast. Als het goed is, ontwikkelt hun dochter zich verder en leert ze lopen. Dan komen er andere gevaren in huis bij.

Er zijn allerlei mogelijkheden om het huis kindveilig te maken, waarbij Lize nog voldoende ontdekkingsmogelijkheden behoudt. Ouderlijk toezicht blijft belangrijk, maar met een aantal maatregelen voorkomen ouders onnodig leed. De meeste ongelukken met kinderen gebeuren immers in huis. Om dit te voorkomen, verkopen doe-het-zelfzaken en babywinkels een groot assortiment aan veiligheidsproducten.

Alle ruimtes nalopen

Lizes ouders gaan hun huis bekijken door de ogen van hun baby: wat ziet zij allemaal? Zelf even op de grond gaan liggen helpt hierbij. Wat ligt er onder de bank? Waar kruipt ze langs? Het is aan te raden elke ruimte in huis door te lopen en op veiligheid te controleren.

Haar ouders moeten stopcontacten waar Lize nu of straks bij kan, beveiligen. Meubels met scherpe randen of punten krijgen beschermhoekjes. Papa en mama bergen scherpe, kleine en gevaarlijke voorwerpen veilig op. Dit zijn bijvoorbeeld scharen, magneetjes, (knoopcel)batterijen, knikkers, kleingeld en klein speelgoed van oudere kinderen.

Ook snoeren van lampen en apparaten moeten buiten Lizes handbereik zijn, zodat ze die niet omver trekt of erin verstrikt raakt. Touwtjes en koorden dienen buiten Lizes bereik te blijven. Een eventuele fopspeen hangt niet aan een touwtje om haar nek, maar zit met een speciaal speenkoord vast aan haar trui, met een koordje dat niet langer is dan 22 centimeter.

Lizes ouders bewaren schoonmaakmiddelen en medicijnen op een hoogte waar zij niet bij kan; het liefst ook nog achter slot en grendel. Op lage kastjes met breekbaar servies doen ze een beveiliger. Als er genoeg ruimte is, kunnen zij ook een onderste plank/mand van een kast uitruimen en vullen met spulletjes van Lize. Zo is er ook een plekje speciaal voor haar.

Giftige planten

De ouders ruimen waardevolle spullen liever op. Natuurlijk leert Lize straks dat ze niet overal aan mag komen, maar dat kan beter met een voorwerp dat eventueel mag sneuvelen. Giftige planten verdwijnen uit huis en tuin en de emmer met water staat tijdens de schoonmaak op veilige hoogte.

Als Lize ouder is, leert ze van haar ouders dat ze kleine pilletjes die ze per ongeluk vindt altijd bij papa of mama brengt, omdat ze er anders ziek van kan worden.

In de keuken mag baby Lize niet zijn als er wordt gekookt. Ook als Lize kan lopen, is dit een veilige regel. Haar ouders draaien stelen van pannen naar achteren of de zijkant en zij koken zo veel mogelijk op de achterste pitten.

Bij het handen wassen leert Lize alleen de koude kraan te gebruiken. Na gebruik van de warme kraan laten haar ouders de koude kraan even lopen, zodat het water weer is afgekoeld.

Apparaten zoals waterkoker en koffiezetapparaat staan zo ver mogelijk achter op het aanrecht. Lucifers en gasaanstekers liggen hoog opgeborgen, net als scherpe messen. Het strijkijzer blijft buiten Lizes bereik, zowel tijdens het strijken als bij het afkoelen. De frituurpan koelt eveneens af op een veilige plek.

Kinderstoel

Ook is het goed om kinderproducten zo veilig mogelijk te gebruiken. Lize zit in haar kinderstoel altijd in de gordels, zodat ze er niet uit kan vallen of klimmen.

In het begin gebruiken vader en moeder een stoelverkleiner voor Lize. Zij blijven bij haar in de buurt als ze in de stoel zit. De kinderstoel staat niet te dicht bij de tafel of de muur, zodat Lize zich niet hiertegen kan afzetten.

Als Lize eet, blijft een van haar ouders of (volwassen) oppassers bij haar. Ze kan zich verslikken en dan is het goed om er meteen bij te zijn.

De box staat op tijd laag, zodat Lize er niet uit kan vallen als ze zich optrekt.

Traphekjes

Kinderen tussen de 1 en de 2 jaar lopen het grootste risico om van de trap te vallen. Lize kan echter ook in een onbewaakt ogenblik de trap opkruipen. Een kind verrast zijn ouders nogal eens in wat het kan.

Een traphekje boven en onder aan de trap is nodig, net als het altijd sluiten van deze hekjes. Antislipstrips of stroeve trapbekleding verminderen de kans op uitglijden.

Lizes ouders proberen één hand aan de trapleuning te houden als zij hun dochter naar boven of beneden dragen. Ook zorgen ze ervoor dat er geen spullen op de trap rondslingeren.

Lize leert, zodra het kan, veilig traplopen. Als ze naar boven gaat, loopt zij voorop aan de brede kant van de trap, met vader of moeder achter zich. Naar beneden gaan papa of mama eerst en daarna volgt Lize.

Als Lize nog niet kan lopen maar wel goed kruipt, kan ze zittend of schuivend de trap af leren gaan. Dan is er wel altijd een volwassene bij.

Beveiligers

Op de bovenverdieping krijgen de ramen een beveiliger, staat Lizes bed niet pal naast het raam en slingeren er geen losse opstapjes rond waarop Lize kan klimmen. Staan er ramen open, dan houden haar ouders Lize goed in de gaten.

Deuren in huis kunnen eventueel ook worden beveiligd met allerlei beveiligers, zoals een dranger of een plastic rand aan de scharnierkant. Een handdoek over de deur of een deurstopper of wigvormig blokje voorkomt dat een deur helemaal dichtgaat, wat de kans op vingers tussen de deur verkleint.

Koorden van (rol)gordijnen zijn veilig ingekort en opgehangen aan speciale haakjes die meestal worden meegeleverd. Op deze manier raakt Lize hierin niet verstrikt. Om te voorkomen dat meubels zoals kast of commode omvallen als Lize eraan hangt of erin klimt, verankeren haar ouders deze aan de muur.

Niet alleen laten

Als Lize in bad gaat, legt haar moeder of vader alle benodigdheden binnen handbereik klaar. Handdoeken, luier, kleertjes en zeep. Zo hebben ze alle aandacht bij Lize. Er zit ook een antislipmatje in het babybad, zodat Lize niet zo makkelijk onderuitglijdt.

Ze blijven altijd bij haar als ze in bad gaat. In de omgang met water hebben jonge kinderen altijd toezicht van ouders nodig. Een ouder kind kan niet de verantwoordelijkheid krijgen om op zijn jongere broertje of zusje in het water te passen.

Met een badthermometer of thermostaatkraan zorgt moeder voor de juiste watertemperatuur van 37 graden en zij controleert nog even met haar elleboog of het water niet te heet is. Als de telefoon gaat tijdens het badderen, neemt ze niet op. Veiligheid gaat voor alles.

Lize kan niet alleen op de commode, bank of het bed blijven liggen: ze kan ernstig gewond raken als ze van de commode of van een andere hoogte valt. Als Lizes ouders ondanks alle voorbereidingen toch even weg moeten lopen, leggen ze haar even veilig in haar bedje.

Brandwonden

Als kinderen brandwonden oplopen, zijn hete koffie en thee vaak de oorzaak. Om dit te voorkomen, schenken Lizes ouders hete dranken in de keuken in of ze gebruiken een thermoskan. Ze drinken nooit koffie of thee met haar op schoot.

Als er visite is die Lize op schoot heeft, vragen ze hen dit ook niet te doen. Mensen denken nog weleens dat het meevalt omdat ze opletten. Toch is het erg onveilig, ook bij pasgeboren baby’s. Zo’n kindje steekt nog niet zijn handje uit naar het kopje, maar de volwassene kan per ongeluk morsen of moeten niesen. Een kind is daarvoor veel te kwetsbaar en kostbaar.

In plaats van een tafelkleed kunnen placemats worden gebruikt op tafels waarop koffie en thee staat. Zo kan Lize geen hete drank over zich heen trekken. Lizes ouders kunnen beter geen kaarsen laten branden als Lize in de buurt is. Als ze dit wel doen, gebeurt dat buiten haar bereik of als zij veilig in de box speelt.

Slaapzak

Lize krijgt alleen speelgoed dat voor haar leeftijd geschikt is. Dit is altijd te lezen op de verpakking.

Verder slaapt Lize op de rug, met goed passende slaapzak en/of een lakentje met dekentje. Een dekbed is pas veilig vanaf 2 jaar, omdat dit veel te warm voor haar kan zijn.

Ook is haar bedje kort opgemaakt: Lize ligt met haar voetjes bij het voeteneind en de deken komt maximaal tot haar schouders. Ze ligt dus niet boven in haar bed terwijl ze onder zich nog veel ruimte heeft. Dan zou ze makkelijk onder de deken kunnen kruipen of glijden. In haar bedje ligt geen hoofdbeschermer of kussen.

Fietsen

Lize gaat soms met mama mee op de fiets. Omdat ze al zelfstandig kan zitten, mag ze in een fietszitje (aan het stuur) mee dat voldoet aan de huidige veiligheidseisen.

Lize gaat niet mee in een draagzak of draagdoek op de fiets, omdat dit onveilig en gevaarlijk is. Bij een val biedt een draagzak geen bescherming aan Lize. Mama kan boven op Lize terechtkomen of Lize kan uit de draagzak vallen. Lize mag ook mee in een speciaal babyzitje in de fietskar of bakfiets.

Natuurlijk kunnen ouders hun kind niet overal tegen beschermen. Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Juist christenouders mogen de Heere dagelijks bidden om bewaring en bescherming van hun kind. Dat sluit echter hun verantwoordelijkheid niet uit om voorzorgsmaatregelen te nemen om ongelukken te voorkomen.

Tips

- Loop alle ruimten in huis door, noteer welke aanpassingen er nodig zijn en voer deze uit.

- Kijk voor meer en specifieke informatie voor veiligheid rondom kinderen op de site veiligheid.nl.

- Op deze site vinden ouders ook een gifwijzer en een app om te checken hoe kindveilig hun huis is.

