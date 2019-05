Oud-studenten Driestar gezocht

Bent u oud-student van de Driestar hogeschool of volgde u pedagogisch onderwijs aan de voorganger van de Goudse pabo? Dan is de redactie naar jou op zoek.

De Driestar bestaat in september 75 jaar. Voor een artikel over de jarige hogeschool is de redactie op zoek naar studenten uit de beginjaren (vanaf 1944) tot en met nu. Het gaat om mensen die in de jaren veertig, vijftig, zestig, zeventig of later op de pabo, de Pedagogische Academie, de Kleuterleidsters Opleidingsschool in Gouda, of -nog eerder- op de kweekschool in Krabbendijke zaten. De redactie komt graag in contact met oud-studenten die iets willen vertellen over lessen die voor hen onvergetelijk waren en die ze graag willen doorgeven aan volgende generaties. Dat laatste kan in het onderwijs, maar ook op andere manieren en op andere plaatsen. Ook zijn we benieuwd naar andere bijzondere herinneringen aan uw Driestar-tijd.

Reacties zijn welkom via wijs@rd.nl. Vermeld daarbij in ieder geval in welke jaren u studeerde en in het kort een les die u geleerd hebt.