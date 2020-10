Online onderwijs zorgt voor stress bij docenten

Het verzorgen van digitaal onderwijs zorgt voor meer stress en werkdruk in het mbo, hbo en wo. Docenten werken ook meer uren in deze coronatijd. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête onder de leden van onderwijsbond AOb.

„Die resultaten zijn verontrustend, zeker ook omdat er voor de coronacrisis al veel werd overgewerkt”, vinden Tamar van Gelder en Douwe van der Zweep, dagelijks bestuurders van de AOb.

Verder leidt digitaal onderwijs volgens vrijwel alle docenten in mbo, hbo en wo tot groot kwaliteitsverlies. Dit verlies kan volgens de ondervraagden worden beperkt door schaalverkleining, omdat in kleinere groepen de interactie tussen docent en student beter is gewaarborgd.

Volgens Van Gelder en Van der Zweep moet er een pas op de plaats worden gemaakt met het afnemen van studentevaluaties en met visitaties. „Leraren doen alles om onder de huidige omstandigheden goed onderwijs te verzorgen.”