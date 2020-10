Onderwijsprogramma ”Kapot sterk” van start

In Utrecht is voor de groepen 7 en 8 van de Ariënschool en de Maaspleinschool op vrijdag 16 oktober de proef ”Kapot sterk” van start gegaan. Het onderwijsprogramma, dat in samenwerking met de gemeente, de politie en het openbaar ministerie (OM) is opgezet, moet leerlingen bewustmaken van de minder aantrekkelijke kanten van betrokkenheid bij drugscriminaliteit.

Met ”Kapot sterk” willen de veiligheidspartners kinderen weerbaarder maken tegen de invloed van drugscriminaliteit. Daarnaast richt het programma zich op een positieve kennismaking met de politie, het OM, Halt en Jongerenwerk Utrecht.

Volgens de gemeente Utrecht komen kinderen soms al jong in aanraking met drugs en criminaliteit. Jongeren zouden daarnaast een romantisch beeld hebben van het leven als drugscrimineel. In het nieuwe onderwijsprogramma wordt daarom ingegaan op de negatieve kanten van betrokkenheid bij het drugscircuit.

”Kapot sterk” bestaat uit vijf lessen. Die worden gegeven door onder anderen een officier van justitie, een wijkagent en door ervaringsdeskundigen. De lessen worden aangevuld met rollenspellen en discussieopdrachten.

Het programma is onderdeel van de aanpak Utrecht Zuid, die als doel heeft de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit in de wijken Hoograven, Rivierenwijk en Kanaleneiland tegen te gaan. De aanpak wil voorkomen dat jongeren betrokken raken bij drugscriminaliteit. Ook wordt er gewerkt aan het verstoren van de criminele netwerken zelf.

Na de pilot ”Kapot sterk” op de twee basisscholen wordt gekeken of het programma uitgebreid kan worden naar het voortgezet onderwijs en het mbo. Vanaf de middelbare school ervaren jongeren groepsdruk namelijk als heftiger en er is minder sociale controle door ouders.