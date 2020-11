Onderwijsbonden woest over bedreiging om cartoons

Onderwijsbonden reageren verontwaardigd op bedreigingen aan het adres van leerkrachten die de vrijheid van meningsuiting belichten en spotprenten tonen. Recent deden zich in ons land ook gevallen voor, nadat in Frankrijk een leraar werd vermoord die een cartoon van Mohammed had laten zien.

In Rotterdam is een leraar ondergedoken vanwege een cartoon die hij in de klas had hangen. Daarop was een onthoofd persoon te zien, die zijn tong uitsteekt naar een jihadist. Een leraar maatschappijleer van het Pierson College in Den Bosch voelt zich onveilig als gevolg van onrust na een lesuur over vrijheid van meningsuiting. Daarin werd ook een cartoon van Mohammed getoond.

School Rotterdam om spotprent bedreigd

„Van onze mensen blijf je af. Leraren doen gewoon hun werk, en daar hoort bij dat je praat over wat er in de maatschappij gebeurt”, zegt AOb-bestuurder Henrik de Moel naar aanleiding van het incident in Rotterdam. „Alle kinderen en hun ouders moeten weten dat docenten er stáán voor hun leerlingen”, zegt De Moel. „Wij willen dat zij mondige burgers worden die voor hun mening uit durven te komen. Discussie hoort daarbij - bedreigingen absoluut niet. Dit is ontoelaatbaar.”

CNV Onderwijs-voorzitter Daniëlle Woestenberg noemt bedreigingen onacceptabel. „Elke leraar moet veilig zijn werk kunnen doen. Dit raakt de kern van onze democratie. Daarom spreken wij ons uit voor bescherming van al het onderwijspersoneel en roepen wij iedereen op om bedreigingen aan het adres van leraren niet te accepteren”, zegt ze.

Meerdere onderwijsorganisaties bepleiten intussen ondersteuning van de mensen in de klas die verantwoordelijk zijn voor burgerschapsonderwijs. In een wetsvoorstel over dit onderwijs, dat volgende week in de Tweede Kamer aan de orde komt, is volgens hen te weinig aandacht voor de positie van de leraar.