Onderwijs heeft groot tekort aan invallers

Scholen hebben grote moeite om voldoende invalleerkrachten te vinden. Het aantal invallers is het afgelopen jaar drastisch gedaald, doordat veel docenten een vaste baan krijgen.

De NOS publiceerde maandag de resultaten van een rondgang langs zeven grote regionale invalpools. Bij het merendeel van deze pools is in korte tijd een derde van het bestand vertrokken. Daardoor moeten ze steeds vaker nee verkopen, als een school om een invaller vraagt. „We konden in de eerste week al niet voldoen aan een aanvraag van een school, dat is nog nooit eerder gebeurd”, vertelt een bestuurder van de Zeeuwse invalpool.

In het christelijk onderwijs is het beeld niet anders. „De uitstroom is enorm”, zegt Ria Havinga van Onderwijstalenten, het personeelsbureau voor gereformeerde scholen in West- en Midden-Nederland. In de tweede week van oktober had ze 125 namen van invallers op de lijst staan. Vorig jaar waren dat er in dezelfde week nog 190. Voor december lijkt de situatie nog nijpender te worden: dit jaar 111 namen tegenover 203 vorig jaar. Havinga: „Jarenlang was het aantal invallers stabiel. Er stroomde 20 tot 40 procent uit naar een vaste baan. En ongeveer hetzelfde aantal kwam er nieuw bij. Voor scholen en beginnende leerkrachten was het een manier om kennis te maken met elkaar.”

Het tekort aan leerkrachten is ook goed zichtbaar bij vacatures voor vaste aanstellingen, zegt Havinga. „Normaal kregen we dertig tot veertig reacties op een vacature. Nu mag je blij zijn als je vijf sollicitanten hebt. En als gereformeerde school moet je dan nog maar afwachten of die qua identiteit bij de school passen. Vooral in West-Nederland is het heel moeilijk.”

Vorige week maakte een basisschool in de Zaanstreek bekend na de herfstvakantie een vierdaagse schoolweek in te voeren, vanwege het personeelstekort. Daarmee voldoet de school niet aan de normen van de onderwijsinspectie.