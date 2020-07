Nieuw servicecentrum moet zorgen voor toename leraren Amsterdam

Schoolbesturen in Amsterdam kunnen vanaf maandag versneld parkeervergunningen en reiskostenvergoedingen aanvragen voor hun personeel bij een nieuw servicecentrum. Ook kunnen leraren daar terecht met vragen over de voorrangsregeling voor het krijgen van een woning. De gemeente wil het hiermee voor (potentiële) leraren aantrekkelijker maken om in Amsterdam te werken.

Het ‘Servicecentrum Onderwijs’ is een van de maatregelen uit het Noodplan Lerarentekort, dat de schoolbesturen begin dit jaar hebben opgesteld en dat in samenwerking met de gemeente wordt uitgevoerd. Zo investeert de gemeente onder meer in extra ondersteuning van de scholen met het grootste lerarentekort en in aanvullende opleidingen en loopbaanperspectieven voor leraren.

De dienstverlening wordt in de toekomst nog verder uitgebreid, met name op het gebied van mobiliteit.