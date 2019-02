Nederlandse juf in finale beste docent ter wereld

Ze hoort bij de tien beste docenten ter wereld. Juf Daisy Mertens (31) van basisschool De Vuurvogel in Helmond is verkozen uit meer dan 10.000 genomineerden uit 179 landen als kanshebber voor de Global Teacher Prize. Op de multiculturele basisschool waar ze werkt kampen veel kinderen met leer- en taalachterstanden. Mertens begeleidt hen met individuele leerdoelen en projecten. Ook moedigt ze leerlingen aan zelf mee te denken over hoe het onderwijs eruit moet zien. Verder geeft ze regelmatig trainingen en presentaties aan andere docenten.

De jury vond ook Mertens’ persoonlijke verhaal indrukwekkend. Als klein meisje was school een veilige plek voor haar – in tegenstelling tot thuis. Dat gevoel van veiligheid wil de juf nu op haar leerlingen overbrengen.

De juf werd in 2016 al basisschoolleraar van het jaar in Nederland. Op 24 maart wordt in Dubai bekendgemaakt naar wie de wereldtitel gaat. Hij of zij krijgt een bedrag van 1 miljoen dollar.