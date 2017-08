Meer studenten in deeltijd aan CHE-opleidingen

Steeds meer studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) volgen het onderwijs in deeltijd. Met flexibilisering van het onderwijs wil de hbo-instelling inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.

De hogeschool maakte dat donderdag bekend bij de opening van het schooljaar. Het aantal deeltijdinschrijvingen ligt dit jaar 35 procent hoger dan in 2016. Er starten zo’n 300 deeltijdstudenten. In februari heeft er een extra instroommoment plaatsgevonden voor de nieuwe modulaire deeltijdopleidingen. In september 2018 verwacht de school de voltijd hbo-opleiding ict te starten.