Meer aanmeldingen voor universiteit en hogeschool

Het aantal mensen dat zich heeft aangemeld voor een opleiding op een hogeschool of universiteit is ten opzichte van vorig jaar gestegen. Universiteiten kregen in totaal 99.300 aanmeldingen binnen, dat is zo’n 6,5 procent meer dan vorig jaar, zo blijkt uit de aanmeldingscijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Voor een opleiding aan een hogeschool schreven 169.557 mensen zich in. Dat is zo’n 4,3 procent meer dan vorig jaar, aldus de Vereniging Hogescholen. Het gaat in beide gevallen om voorlopige cijfers. Pas in september, als de studenten daadwerkelijk komen opdagen en hun collegegeld betalen, zijn de aanmeldingen definitief.

De cijfers van mbo-opleidingen worden later dit jaar openbaar gemaakt. Dat komt volgens de MBO Raad doordat aanmeldingen voor deze studies per instelling geregeld worden en niet via een centraal aanmeldpunt. Normaal gesproken ligt de aanmelddatum op 1 mei, maar in verband met de coronacrisis werd deze verzet naar 1 juni.

Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, denkt dat de coronacrisis ervoor zorgt dat meer studenten in aanmerking komen voor een universitaire studie, zo zei hij tegen de NOS. „Wat we op dit moment waarnemen, is dat er veel meer vwo-leerlingen zijn geslaagd door het wegvallen van het centraal eindexamen.” Daarnaast verwacht hij dat aankomende studenten door de coronacrisis minder snel een tussenjaar zullen nemen. „Normaal doen veel studenten dat. Nu gaan ze misschien wel meteen een studie volgen, omdat ze nog niet weten of ze naar het buitenland kunnen.”

Volgens de hogescholen en universiteiten is het nog erg onzeker of de internationale studenten die zich hebben aangemeld voor een opleiding volgend studiejaar ook daadwerkelijk naar Nederland komen.