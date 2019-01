Leidse universiteit viert 444e verjaardag

Gastlessen in groep 7 door 61 hoogleraren. Dat is een van de activiteiten waarmee de Universiteit Leiden stilstaat bij haar 444-jarig bestaan. De universiteit wil deze verjaardag samen met de inwoners van Leiden en Den Haag vieren. In beide steden wordt een vossenjacht op touw gezet. Medewerkers en studenten vieren met hun buren op straat Burendag. Er wordt gewerkt aan een prijsvraag, een fietstocht en een podcast. „We komen naar u toe”, is de boodschap.

De universiteit was in 1575 een cadeau voor de stad omdat die zich zo dapper had verzet tegen de Spanjaarden. Tijdens de dies natalis op 8 februari ontvangen natuurkundige R. H. Dijkgraaf en celbiologe M. Little een eredoctoraat. Een dag later spreekt Dijkgraaf op de Women & Girls in Science Day.

In het Leidse stadhuis is de expositie ”444 jaar stad & universiteit” te bekijken. Ook de Universiteitsbibliotheek biedt een tentoonstelling, en zij organiseert op 20 februari een publieksmiddag met lezingen.

