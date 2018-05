Leerlijn Stapp laat kinderen doordacht online zijn. En offline

„Hoe kunnen we kinderen en jongeren leren kritisch en wijs om te gaan met de digitale wereld waar wij middenin staan?” Een centrale vraag voor de ontwikkelaars van Stapp, de vorige week gepresenteerde leerlijn voor mediawijsheid van Driestar onderwijsadvies. „Hoe kunnen kinderen en jongeren Bijbelse waarden hanteren in hun mediagebruik? En hoe kunnen opvoeders hen daarin voorleven en begeleiden?”

Op scholen is er veel vraag naar materiaal om met mediawijsheid aan de slag te gaan, zegt projectleider W. van den Bosch. „Hoe kunnen thema’s zoals groepsdruk en beïnvloeding aan de orde worden gesteld? En hoe doen we dit vanuit een christelijke visie?”

Er zijn lessen ontwikkeld die de leerlingen ertoe willen aanzetten dat ze doordacht online zijn. „En dat betekent soms ook bewust offline zijn.”

De methode laat kinderen niet alleen kennis opdoen over mediawijsheid, ze gaan er ook mee aan de slag. Bijvoorbeeld door een vlog te maken, kritisch de boodschap van een reclamemaker te analyseren of het inlevingsvermogen te vergroten door middel van een rollenspel in een les over cyberpesten. „Op deze manier willen we stap voor stap bijdragen aan de vorming van leerlingen, met als doel hen te stimuleren tot zelfsturing en zelfevaluatie”, zegt Van den Bosch. „Stapp werkt voortdurend vanuit de drieslag weten – ervaren – reflecteren. Zo kom je tot verinnerlijking.”

Een aantal scholen op verschillende plaatsen in het land was betrokken bij het ontwikkelen en testen van het lesmateriaal. De leerlijn start in groep 1 en loopt door tot in het voortgezet onderwijs. Daarnaast zijn er lessen geschreven voor het speciaal basisonderwijs. Thema’s zoals reclame en beïnvloeding, films, cyberpesten, sociale media en games komen aan de orde op een manier die past bij het niveau van de leerling.

„Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor het verinnerlijken van waarden die belangrijk zijn voor goed mediagebruik”, zegt Van den Bosch. Deze waarden zijn gebaseerd op de mediacirkel die Driestar onderwijsadvies eerder ontwikkelde. „Die helpt je om keuzes te maken vanuit je roeping als christen. Als christen ben je pelgrim, met een hoger doel voor ogen. Je bent een dienaar, die samen met anderen reist. Je bent burger met verantwoordelijkheid voor de wereld waarin je staat. Ook ben je leerling, als het goed is gericht op innerlijke verrijking. Waarden als weerbaarheid, dienstbaarheid, trouw, transparantie, matigheid, zelfbeheersing en duurzaamheid zitten om die reden verweven in de lessen.”

Door de lessen leren de jongeren wat de voor- en nadelen, effecten en dilemma’s van nieuwe media zijn. Ze worden gestimuleerd keuzes te maken op basis van Bijbelse waarden. Stapp kan worden gebruikt voor afzonderlijke lessen over mediawijsheid, maar kan ook worden gebruikt bij een bestaand schoolvak.

Driestar onderwijsadvies richt zich ook op toerusting van de leraren en op contacten met ouders over mediawijsheid. „Leraren worden van alle kanten gestimuleerd om nieuwe techniek en nieuwe media in lessen in te zetten. Maar is dit altijd wenselijk?”

>>driestar-educatief.nl/mediawijsheid. Scholen kunnen een gratis proefpakket downloaden van stappmethode.nl.