Leerkracht heeft last van niet zindelijke leerlingen

Ruim driekwart (78 procent) van de basisschoolleerkrachten van groep 1 en 2 voelt zich in de uitvoering van zijn werkzaamheden belemmerd door leerlingen die nog niet zindelijk zijn. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek naar de zindelijkheid van leerlingen in groep 1 en 2 dat onderzoeksbureau Kantar in opdracht van hygiëne- en gezondheidsbedrijf Essity in november uitvoerde.

Leerkrachten besteden per week gemiddeld een halfuur aan het verschonen van leerlingen. Zo’n 74 procent van de 120 ondervraagde leerkrachten van groep 1 en 2 vindt dat het helpen bij de toiletgang niet bij de taken van een basisschoolleerkracht hoort. Daarnaast vinden de docenten het bezwaarlijk dat ze regelmatig hun klas moeten verlaten om een leerling te verschonen. Leerkrachten hebben dan geen zicht meer op wat er in het lokaal gebeurt en dat zorgt voor onrust in de klas.

Zo’n 43 procent van de leerkrachten bespreekt het belang van zindelijkheid tijdens oudergesprekken.